Gracyanne Barbosa é assaltada na Zona Oeste do Rio e sofre agressão

Modelo fitness e ex-BBB estava acompanhada da irmã quando teve o carro levado por criminosos na Barra Olímpica, na noite de quarta-feira (15).

O Liberal
fonte

Gracyanne Barbosa e a irmã foram ajudadas por motoboys após o assalto (Reprodução/ Redes Sociais)

A modelo fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa, de 42 anos, foi vítima de um assalto na Zona Oeste do Rio de Janeiro na noite de quarta-feira (15). Ela estava com a irmã mais velha, Bárbara Jacobina, quando criminosos armados roubaram o carro em que estavam, na Avenida Abelardo Bueno, na Barra Olímpica.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu nas proximidades do Parque Olímpico. Três homens armados renderam as vítimas quando elas pararam em um posto de combustível para comprar remédios em uma farmácia.

Modelo voltava de ensaio da União da Ilha

Gracyanne e a irmã retornavam do ensaio da União da Ilha do Governador, escola de samba da Série Ouro da qual a modelo é rainha de bateria. A irmã dirigia uma Land Rover Defender 110, avaliada em cerca de R$ 800 mil.

Durante a abordagem, um dos assaltantes colocou uma arma na cabeça da modelo e a agrediu.

“Ele colocou a arma na minha cabeça. Eu estava dentro do carro esperando a minha irmã. Ele puxou o meu cabelo e me jogou no chão. Eu, sem conseguir andar. Fud@# o meu joelho”, relatou Gracyanne.

Gracyanne Barbosa machuca o joelho e busca atendimento médico

A modelo machucou o joelho durante o assalto e precisou de atendimento médico. Ela já se recuperava de uma cirurgia feita há cerca de 15 dias, após uma lesão sofrida no quadro “Dança dos Famosos”.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Gracyanne e a irmã sentadas na calçada, em frente ao posto de combustível, logo após o crime. Elas deixaram o local em um carro de aplicativo e registraram ocorrência na 42ª DP (Recreio).

O caso foi encaminhado à 32ª DP (Taquara), responsável pela área onde o roubo ocorreu.

Polícia investiga o caso

O delegado Marcos Buss, titular da 32ª DP, afirmou que um inquérito foi instaurado para apurar o crime e identificar os suspeitos.

“O registro inicial foi feito na 42ª DP, mas como o fato ocorreu na área da 32ª, estamos assumindo o caso. Vamos buscar imagens de câmeras de segurança para identificar e qualificar os autores”, declarou o delegado.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência e não detalhou se houve reforço no patrulhamento da região.

Escola de samba lamenta o ocorrido

Em nota, a União da Ilha do Governador lamentou o assalto e manifestou solidariedade à rainha de bateria, desejando que ela se recupere quanto antes. A agremiação também afirmou esperar providências das autoridades competentes.

Gracyanne Barbosa

assalto Rio de Janeiro

União da Ilha

Ex-BBB
Cultura
.
