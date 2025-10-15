Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Banco da Amazônia anuncia R$ 8,9 milhões para projetos culturais e ambientais; veja como participar

Iniciativas esportivas e sociais também poderão ser participar. As inscrições seguem até 28 de novembro

O Liberal

O Banco da Amazônia anunciou nesta quarta-feira (15/10) o lançamento de dois editais voltados para o fomento da cultura, da cidadania e do desenvolvimento sustentável na região. As inscrições estarão abertas até o dia 28 de novembro, exclusivamente pelo site oficial da instituição. O investimento total previsto é de R$ 8,9 milhões para iniciativas a serem executadas em 2026.

INSCRIÇÃO PATROCÍNIO

INSCRIÇÃO CENTRO CULTURAL

VEJA MAIS

image Exposição 'Linhas' revela olhares bordados sobre a Amazônia
Ao longo de outubro, mostra reúne bordados manuais de 12 artistas que retratam, com sensibilidade e criatividade, as paisagens e símbolos da Amazônia.

image Caixa Cultural Belém é inaugurada com exposições e espaço para eventos culturais
O espaço, localizado na Estação das Docas, abre ao público com entrada gratuita e traz as mostras ‘Espíritos da Floresta’, do coletivo MAHKU, e ‘Paisagens em Suspensão’

image Arte indígena contemporânea é tema de exposição inédita e gratuita na Caixa Cultural Belém
Exposição será inaugurada nesta quarta-feira (8) e poderá ser visitada até 25 de janeiro de 2026

Serão contemplados pelos editais as áreas sociais, com projetos voltados à inclusão produtiva, combate à fome, capacitação e cidadania; ambiental, que abrange iniciativas de educação ambiental, reciclagem, preservação e turismo sustentável; esportiva, com apoio a modalidades olímpicas e paralímpicas, especialmente para atletas de base; cultural, com incentivo à música, audiovisual, artes cênicas, saberes populares e festivais; e mercadológica, voltada à promoção de feiras agropecuárias, industriais e de empreendedorismo.

Os projetos deverão incluir ações de comunicação antirracista, acessibilidade e contrapartidas sociais, ambientais e institucionais, em alinhamento às diretrizes de responsabilidade socioambiental do Banco.

Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia, destacou que os editais reforçam o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável e a valorização da identidade amazônica. “Sabemos que muitos dos grandes projetos transformadores nascem dentro das próprias comunidades amazônicas, com criatividade, conhecimento local e dedicação. É esse protagonismo que queremos fortalecer por meio desses editais”, afirmou.

O “Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2026” destinará R$ 3,9 milhões para apoiar projetos com execução entre maio e dezembro do próximo ano. O valor representa um aumento de 60% em relação à edição anterior. 

Cada proposta selecionada poderá receber até R$ 80 mil. O edital é voltado a Pessoas Jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e Pessoas Físicas, conforme as condições estabelecidas no regulamento.

Além do edital regional, o Banco lançou o “Programa de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia”, de alcance nacional. Ele irá contemplar projetos nas áreas de artes visuais, artes cênicas e música, voltados exclusivamente a Pessoas Jurídicas. As atividades selecionadas deverão ser realizadas entre abril de 2026 e abril de 2027, na sede do Centro Cultural, em Belém.

Segundo Ana Amélia Fadul, gerente instaladora do Centro Cultural Banco da Amazônia, o investimento total do programa é de R$ 5 milhões, com patrocínios de até R$ 500 mil para artes visuais e até R$ 200 mil para música e artes cênicas. “A proposta busca reconhecer a diversidade cultural brasileira, com atenção especial às expressões das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas”, informou.

Para Ruth Helena Lima, gerente executiva de Marketing, Comunicação e Promoção do Banco da Amazônia, apoiar iniciativas culturais, esportivas, ambientais e sociais significa investir em uma região com potencial de transformação. “Nosso papel como banco de desenvolvimento é ser um agente ativo na promoção de soluções que integrem crescimento econômico, justiça social e conservação ambiental”, destacou.

SERVIÇO:

Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2026 e Programa de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia

Inscrições: 15 de outubro a 28 de novembro de 2025;
Editais completos, requisitos e formulário de inscrição estão disponíveis no portal oficial do Banco da Amazônia, nos endereços: https://www.bancoamazonia.com.br/patrocinio) e https://www.bancoamazonia.com.br/centrocultural.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

edital banco da amazônia

cultura

belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Cantor sul-coreano anuncia vinda a Belém para show e expressa devoção a Nossa Senhora

Artista sul-coreano destacou sinais e milagres vividos desde que chegou ao Brasil

15.10.25 20h58

EDITAL

Banco da Amazônia anuncia R$ 8,9 milhões para projetos culturais e ambientais; veja como participar

Iniciativas esportivas e sociais também poderão ser participar. As inscrições seguem até 28 de novembro

15.10.25 20h03

PASSO A PASSO

'Global Citizen Festival: Amazônia' ainda tem ingressos disponíveis para moradores de Belém

Entradas estão disponíveis também para quem não possui internet ou smartphones

15.10.25 17h19

REPRESENTATIVIDADE

Além de Gilberto Gil, lideranças locais são anunciadas como participantes no Global Citizen Festival

Comunicador e ativista indígena, José Kaeté, conhecido no Instagram como @zenarede, soma mais de 41 mil seguidores na plataforma

15.10.25 17h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Marcello Melo Jr. tem atitude inusitada após receber críticas por namorar atriz de 20 anos

A ação do ator surpreendeu e divertiu os seguidores no perfil de seu Instagram

15.10.25 11h09

BELÉM

Gilberto Gil é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor, o line-up é formado por Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin, vocalista do Coldplay

15.10.25 9h00

GLOBAL CITIZEN: AMAZÔNIA

Global Citizen Festival: como conseguir ingressos gratuitos para shows em Belém?

Entre as atrações do evento está Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. A programação ocorre no dia 01 de novembro de 2025

30.04.25 14h51

Pé quente?

Alane Dias e Francisco Gil assistem clássico Re-Pa e comemoram vitória do Leão no Mangueirão

Casal é visto torcendo pelo Clube do Remo na noite desta terça-feira (14/10)

14.10.25 21h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda