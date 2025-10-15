Banco da Amazônia anuncia R$ 8,9 milhões para projetos culturais e ambientais; veja como participar

O Banco da Amazônia anunciou nesta quarta-feira (15/10) o lançamento de dois editais voltados para o fomento da cultura, da cidadania e do desenvolvimento sustentável na região. As inscrições estarão abertas até o dia 28 de novembro, exclusivamente pelo site oficial da instituição. O investimento total previsto é de R$ 8,9 milhões para iniciativas a serem executadas em 2026.

Serão contemplados pelos editais as áreas sociais, com projetos voltados à inclusão produtiva, combate à fome, capacitação e cidadania; ambiental, que abrange iniciativas de educação ambiental, reciclagem, preservação e turismo sustentável; esportiva, com apoio a modalidades olímpicas e paralímpicas, especialmente para atletas de base; cultural, com incentivo à música, audiovisual, artes cênicas, saberes populares e festivais; e mercadológica, voltada à promoção de feiras agropecuárias, industriais e de empreendedorismo.

Os projetos deverão incluir ações de comunicação antirracista, acessibilidade e contrapartidas sociais, ambientais e institucionais, em alinhamento às diretrizes de responsabilidade socioambiental do Banco.

Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia, destacou que os editais reforçam o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável e a valorização da identidade amazônica. “Sabemos que muitos dos grandes projetos transformadores nascem dentro das próprias comunidades amazônicas, com criatividade, conhecimento local e dedicação. É esse protagonismo que queremos fortalecer por meio desses editais”, afirmou.

O “Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2026” destinará R$ 3,9 milhões para apoiar projetos com execução entre maio e dezembro do próximo ano. O valor representa um aumento de 60% em relação à edição anterior.

Cada proposta selecionada poderá receber até R$ 80 mil. O edital é voltado a Pessoas Jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e Pessoas Físicas, conforme as condições estabelecidas no regulamento.

Além do edital regional, o Banco lançou o “Programa de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia”, de alcance nacional. Ele irá contemplar projetos nas áreas de artes visuais, artes cênicas e música, voltados exclusivamente a Pessoas Jurídicas. As atividades selecionadas deverão ser realizadas entre abril de 2026 e abril de 2027, na sede do Centro Cultural, em Belém.

Segundo Ana Amélia Fadul, gerente instaladora do Centro Cultural Banco da Amazônia, o investimento total do programa é de R$ 5 milhões, com patrocínios de até R$ 500 mil para artes visuais e até R$ 200 mil para música e artes cênicas. “A proposta busca reconhecer a diversidade cultural brasileira, com atenção especial às expressões das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas”, informou.

Para Ruth Helena Lima, gerente executiva de Marketing, Comunicação e Promoção do Banco da Amazônia, apoiar iniciativas culturais, esportivas, ambientais e sociais significa investir em uma região com potencial de transformação. “Nosso papel como banco de desenvolvimento é ser um agente ativo na promoção de soluções que integrem crescimento econômico, justiça social e conservação ambiental”, destacou.

SERVIÇO:

Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2026 e Programa de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia

Inscrições: 15 de outubro a 28 de novembro de 2025;

Editais completos, requisitos e formulário de inscrição estão disponíveis no portal oficial do Banco da Amazônia, nos endereços: https://www.bancoamazonia.com.br/patrocinio) e https://www.bancoamazonia.com.br/centrocultural.