Marcello Melo Jr. tem atitude inusitada após receber críticas por namorar atriz de 20 anos

A ação do ator surpreendeu e divertiu os seguidores no perfil de seu Instagram

Victoria Rodrigues
fonte

O casal se conheceu durante as gravações da novela Renascer, da TV Globo. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após receber uma série de críticas em suas mídias sociais por namorar a atriz Mell Muzzilo, o ator Marcello Melo Jr. resolveu tomar uma atitude inusitada que surpreendeu os seguidores, nesta terça-feira (14), em seu Instagram. Os julgamentos surgiram desde o início do namoro, em razão da diferença de idades, porque o ator possui 37 anos e Mell apenas 20, sendo 17 anos mais nova do que Marcello.

As críticas tomaram proporções maiores nas últimas semanas, isso porque uma seguidora comentou novamente sobre a distância de idades entre o casal, aumentando a dele para 40 e diminuindo a dela para 18 anos. Com isso, ele resolveu se pronunciar por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. “Nota oficial! Me ajudem a compartilhar, por favor”, escreveu Marcello na legenda do reels.

Na sequência da gravação, o ator começou a falar supostamente sobre o caso, alegando que não conseguia ficar calado com tantos comentários sobre o seu relacionamento com a atriz Mell Muzzilo. “Pô, vou falar para vocês. Na internet, tem horas que… eu não sou de ficar respondendo às coisas não, mas essa não tem como ficar falado”, disse Marcello Melo Jr. em tom aparentemente sério.

Após dizer essa frase, o vídeo foi interrompido por um efeito que simulou uma falta de conexão com a internet, deixando os seguidores acreditando na brincadeira inusitada do artista. “Eu pensando que minha internet tinha parado”, escreveu uma pessoa. “Coloquei pra assistir umas 3 vezes, até atualizei o celular”, disse outra. “E a fofoqueira que mora em mim, COMO FICA???”, brincou uma terceira.

Relacionamento de Mell e Marcello

O romance entre Marcello Mello Jr. e Mell Muzzilo iniciou nos bastidores da novela Renascer, da TV Globo, enquanto eles interpretavam os personagens José Bento e Ritinha, em junho de 2024. Na época da teledramaturgia, já haviam surgido alguns rumores e especulações pela internet de que os dois estariam juntos, mas segundo a própria atriz, eles começaram o namoro apenas em setembro de 2024.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

