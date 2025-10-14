Capa Jornal Amazônia
Por que Lucas Leto? Ator de 'Vale Tudo' revela bullying que o levou a mudar de nome artístico

De Lucas Santos a Lucas Leto: o ator de 'Sardinha' em Vale Tudo conta como a baixa autoestima e um episódio de gordofobia impulsionaram sua transformação e novo sobrenome

Riulen Ropan
fonte

No teatro, Lucas usava o nome verdadeiro: Lucas Santos, mas decidiu que seria mais interessante usar "Lucas Leto".

O ator Lucas Leto, que interpreta o “Sardinha” na novela “Vale Tudo” da TV Globo, revelou nesta segunda-feira (13) a história de bullying por trás da escolha de seu nome artístico. O nome verdadeiro do artista é Lucas Santos, como contou em entrevista ao GNT.

Lucas contou que, apesar de compartilhar em suas redes sociais fotos mostrando o corpo definido, nem sempre foi assim. Ele relata que era acima do peso quando criança e que isso atrapalhou seus relacionamentos, principalmente por ter uma autoestima baixa. O ator baiano conta que se apaixonou por uma menina em Salvador. “Eu queria muito conquistá-la”, contou. Ele afirma que, por conta da baixa autoestima, não tinha nenhuma foto dele publicada.

História de bullying e reviravolta 

Tentando chamar a atenção da menina, Lucas contou que comprou um par de tênis novo e publicou o registro nas redes sociais, porém o resultado não foi o esperado. Segundo o baiano, a pretendente respondeu que ele “estava bem gordo”. Após esse episódio na vida do ator, ele decidiu mudar a própria realidade: “No dia seguinte eu fui na casa do meu avô, peguei um aparelho daqueles que movimentam os braços e pedalam, cortei pão, açúcar e refrigerante”.

Novo nome artístico e personagem de He-Man

O ator relembra que emagreceu muito e, por conta do novo tipo físico, passou a ser apelidado pelo padrinho de “Leto”, em referência ao personagem “Esqueleto” da famosa série animada He-Man.

No teatro, Lucas usava o nome verdadeiro: Lucas Santos, mas decidiu que seria mais interessante usar “Lucas Leto”.

“A menina que quase acabou comigo me deu um sobrenome. Ela me levou no fundo do poço e eu ressurgi como uma Fênix”, finalizou Lucas.

Trabalhos de sucesso de Lucas Leto

Os trabalhos de destaque de Lucas Leto incluem novelas como Pantanal (2022) e Bom Sucesso (2019), o filme da Netflix Vizinhos (2022) e o filme O Advogado de Deus (2025), entre outros. Ele também tem se destacado recentemente com seu papel como Sardinha no remake da da novela Vale Tudo (2025) e por sua participação no Dança dos Famosos.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)

