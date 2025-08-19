Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Ator de ‘Vale Tudo’ surpreende fãs ao mostrar corpo malhado e suado após treino

Alguns seguidores comentaram sobre a exibição do ator nas mídias sociais

Victoria Rodrigues

O ator Lucas Leto, que interpreta o personagem Sardinha na novela "Vale Tudo", surpreendeu diversos seguidores nesta segunda-feira (18) ao mostrar o resultado de seu treino na academia. Em uma das fotos publicadas no carrossel de seu perfil no Instagram, Lucas que também está participando do "Dança dos Famosos 2025", aparece sem camisa, suado e com um short preto em frente ao espelho do local.

Nos comentários da publicação, muitos seguidores comentaram sobre o corpo e a vida saudável do ator da Rede Globo. “O pai grava novela, dança no lance dos famosos, malha, corre, pedala, anda de carro ouvindo sua bela musiquinha, come saudável e dá biscoito pra galera. O pai tá on”, disse uma pessoa. “Como diria a querida Detinha Roitman: ‘Oi café da manhã’", escreveu outra. “Sei lá, parece q agr eu gosto de sardinha”, brincou uma terceira, se referindo ao personagem de Lucas Leto.

Rotina profissional de Lucas Leto

O ator Lucas Leto está interpretando atualmente o personagem Sardinha na novela “Vale Tudo”, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, na faixa das 21h, na TV Globo. A produção é um remake da versão original, exibida em 1988, que fez sucesso com a trama que gira em torno do mistério sobre quem matou, de fato, Odete Roitman.

Além de dar vida ao seu personagem por meio da teledramaturgia, o ator ainda entrou no lugar de MC Livinho no "Dança dos Famosos" deste ano, após o cantor ficar impossibilitado após ter sofrido um acidente de moto. Por isso, Lucas está no grupo D da competição, junto com Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

