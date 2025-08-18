Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela chevron right

'Vale Tudo': com leucemia, Afonso começa gravar nova fase do personagem

Personagem irá tratar leucemia mieloide

Estadão Conteúdo
fonte

Humberto Carrão começa gravar uma nova fase de Afonso em 'Vale Tudo' (Globo/Manoella Mello)

A vida de Afonso (Humberto Carrão) vai mudar mais uma vez. Para viver um paciente oncológico em Vale Tudo, o ator gravou no último sábado, 16, cena em que seu personagem decide cortar o cabelo como uma forma de enfrentar os efeitos colaterais da quimioterapia.

Na trama, Afonso vai ser diagnosticado com leucemia mieloide. As cenas estão previstas para irem ao ar no fim do mês.

A essa altura da novela, Afonso romperá com a mãe, Odete Roitman (Debora Bloch), abrirá mão até da herança e reatará com Solange (Alice Wegmann), como informou o site Notícias da TV.

Veja a mudança de Afonso

Depois de flagrar Fátima (Bella Campos) na cama com César (Cauã Reymond), o triatleta expulsará a mulher de casa e pedirá o divórcio. Ele ainda exigirá um exame de DNA e confirmará que o filho que a vilã espera não é dele.

O mocinho se revoltará ao saber que a mãe foi quem arquitetou toda a relação dele com a vigarista. Ele se mudará da mansão dos Roitman, deixará o cargo na TCA, venderá suas ações na empresa e abrirá mão da herança.

Afonso apresentará os primeiros sintomas da doença em cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 26. Heleninha (Paolla Oliveira) perceberá manchas roxas no braço do irmão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/VALE TUDO/AFONSO/LEUCEMIA/NOVA FASE

Humberto Carrão
Novela
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AUDIOVISUAL

Exclusivo: Após Pssica, da Netflix, diretor indicado ao Oscar anuncia duas novas produções no Pará

Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

19.08.25 10h25

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

SERIADO

Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Apesar do teaser ter sido compartilhado nas redes sociais, ainda não há a data de lançamento da série

18.08.25 20h37

CELEBRIDADES

Faustão recebe alta da UTI e apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O comunicador está internado desde o dia 21 de maio tratando uma infecção bacteriana aguda com sepse

18.08.25 18h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

LUTO

Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: 'um pedaço de mim se foi', diz atriz

Draiton era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e morreu em um hospital. A causa da morte não foi revelada pela família

19.08.25 9h08

TEATRO

‘Prima Facie’, com Débora Falabella, ganha sessão extra em Belém

Texto da australiana Suzie Miller aborda ética, gênero e violência sexual

19.08.25 0h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda