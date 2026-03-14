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‘Maravilha!’, filmes dos Estúdios Globo, começa a ser gravada com show real no Pará

Gravações serão realizadas na Aparelhagem Crocodilo, no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá. Gaby Amarantos, Leona Vingativa e Fafá de Belém também farão parte do filme.

Bruna Dias Merabet
fonte

Marcus Majella viverá um extravagante cantor de tecnobrega que recebe um convite para se apresentar no 'Domingão com Huck' (Reprodução)

Neste sábado, 14, o elenco do filme ‘Maravilha!’, próxima produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, começa a gravar as primeiras cenas do longa em um show real em Belém, capital do Pará. As gravações vão ocorrer no show da Aparelhagem Crocodilo, manifestação cultural paraense que mistura música e espetáculos visuais. Majella cantará no palco. Ele já gravou uma base de voz em estúdio.

A aparelhagem servirá de ambientação real para as cenas do protagonista do filme, onde ele subirá no palco para animar o público. As imagens serão gravadas no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá.

Além disso, Gaby Amarantos, Leona Vingativa e Fafá de Belém farão parte do filme.

O elenco e a produção desembarcaram em Belém nesta sexta-feira, 13. Alguns deles chegaram a visitar alguns pontos turísticos da cidade, incluindo a Estação das Docas.

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Segundo o post feito pela aparelhagem, o público poderá participar da ambientação das cenas que farão parte do longa

A comédia ‘Maravilha!’ conta a história de Paulinho Maravilha (Marcus Majella), o mais extravagante cantor das festas de tecnobrega do Norte, que recebe um convite para se apresentar no 'Domingão com Huck'. Preocupado com sua aparência, ele decide ir mais cedo para o Rio de Janeiro para passar por procedimentos estéticos antes da participação no programa. Mas o plano dá errado e Maravilha fica irreconhecível. Percebendo que sua imagem não vai voltar ao normal a tempo da grande performance, ele coloca em prática uma ideia inusitada: trocar de identidade com Jota (Marcus Majella), um estranho que acabou de conhecer, mas que se parece muito com ele.    

Igor Fortunato, o Zé Beltino de “No rancho fundo”, formará par com Marcus Majella no filme. Ele fará o namorado do cantor de tecnobrega.

 ‘Maravilha!’ propõe fazer uma homenagem às cantoras de tecnobrega e terá no elenco nomes como Lilia Cabral, Pablo Sanábio, Duda Pimenta, Paulo Colucci, Daniela Fontan e muitos outros. 

Criado e produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, ‘Maravilha!’ é escrito por Renata Andrade e Thais Pontes. O filme tem direção artística de Pedro Brenelli, produção de Mariana Pinheiro e a supervisão artística de Patrícia Pedrosa.

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