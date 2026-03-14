‘Maravilha!’, filmes dos Estúdios Globo, começa a ser gravada com show real no Pará

Neste sábado, 14, o elenco do filme ‘Maravilha!’, próxima produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, começa a gravar as primeiras cenas do longa em um show real em Belém, capital do Pará. As gravações vão ocorrer no show da Aparelhagem Crocodilo, manifestação cultural paraense que mistura música e espetáculos visuais. Majella cantará no palco. Ele já gravou uma base de voz em estúdio.

A aparelhagem servirá de ambientação real para as cenas do protagonista do filme, onde ele subirá no palco para animar o público. As imagens serão gravadas no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá.

Além disso, Gaby Amarantos, Leona Vingativa e Fafá de Belém farão parte do filme.

O elenco e a produção desembarcaram em Belém nesta sexta-feira, 13. Alguns deles chegaram a visitar alguns pontos turísticos da cidade, incluindo a Estação das Docas.

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A comédia ‘Maravilha!’ conta a história de Paulinho Maravilha (Marcus Majella), o mais extravagante cantor das festas de tecnobrega do Norte, que recebe um convite para se apresentar no 'Domingão com Huck'. Preocupado com sua aparência, ele decide ir mais cedo para o Rio de Janeiro para passar por procedimentos estéticos antes da participação no programa. Mas o plano dá errado e Maravilha fica irreconhecível. Percebendo que sua imagem não vai voltar ao normal a tempo da grande performance, ele coloca em prática uma ideia inusitada: trocar de identidade com Jota (Marcus Majella), um estranho que acabou de conhecer, mas que se parece muito com ele.

Igor Fortunato, o Zé Beltino de “No rancho fundo”, formará par com Marcus Majella no filme. Ele fará o namorado do cantor de tecnobrega.

‘Maravilha!’ propõe fazer uma homenagem às cantoras de tecnobrega e terá no elenco nomes como Lilia Cabral, Pablo Sanábio, Duda Pimenta, Paulo Colucci, Daniela Fontan e muitos outros.

Criado e produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, ‘Maravilha!’ é escrito por Renata Andrade e Thais Pontes. O filme tem direção artística de Pedro Brenelli, produção de Mariana Pinheiro e a supervisão artística de Patrícia Pedrosa.