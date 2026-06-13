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VÍDEO: Bruna Biancardi mostra look personalizado para estreia do Brasil na Copa

Influenciadora exibe produção especial para acompanhar estreia da Seleção, sem Neymar em campo

Hannah Franco

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou nas redes sociais o look escolhido para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, ela apostou em uma produção personalizada, transformando a tradicional camisa do Brasil em um corset feito sob medida.

Neste sábado (13), o Brasil entra em campo contra Marrocos pela primeira rodada do Mundial. Já Neymar, companheiro de Bruna, segue em recuperação e não participa da partida.

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