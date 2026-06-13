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Galvão Bueno supera percalços e faz 1ª narração na estreia do Brasil na Copa

A presença do profissional na competição foi cercada por alguns desafios

Estadão Conteúdo
fonte

Galvão Bueno (Instagram @galvaobueno)

O aguardado reencontro de Galvão Bueno com uma Copa do Mundo ocorre neste sábado, 13, quando ele narrará a partida entre Brasil e Marrocos pelo SBT. A transmissão marcará a estreia do veterano locutor no Mundial de 2026.

Por se tratar de uma das principais contratações do SBT para a competição, muitos imaginavam que Galvão estaria à frente da transmissão inaugural. O plano, no entanto, não se concretizou. Ele chegou a participar da cerimônia de abertura, quando apresentou os shows que antecederam a partida inaugural da Copa. Porém, quem comandou a transmissão do jogo foi Tiago Leifert. Ao Estadão, a emissora explicou que a ausência de Galvão foi por motivos de logística.

A presença do profissional na competição foi cercada por alguns desafios. Recentemente, o locutor de 75 anos passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia de disco, que vinha causando forte incômodo. No dia 1º de junho, teve alta médica e iniciou a preparação para as transmissões do evento.

Em fevereiro deste ano, em entrevista ao Estadão, indicou que a Copa de 2026 poderá ser sua última. "O desafio e o prazer são muito bonitos. Trabalhar na emissora do Silvio Santos. Estão me tratando muito bem. É um ambiente diferente e que vale a pena. Não sei o que vou falar depois, mas provavelmente será minha última Copa", falou.

O SBT exibe os jogos da Copa em uma parceria com a N Sports, emissora da qual Galvão é sócio. Este será o 14º Mundial narrada por ele na televisão, que se notabilizou na Globo por ser a voz de grandes momentos do futebol brasileiro, como nos títulos mundiais da seleção em 1994 e 2002.

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COPA DO MUNDO/GALVÃO BUENO/NARRAÇÃO
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