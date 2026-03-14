Babu Santana revela como foi gravar filme com Alane Dias e elogia ex-BBB: 'Dedicada e boa atriz'

A paraense vai estrear como atriz no cinema no longa-metragem nacional com lançamento previsto para 2026

Babu Santana e Alane Dias durante as gravações de O Verão da Lata (Divulgação/Luciana Melo)

Babu Santana estrela, ao lado de Samantha Schmütz, o filme "O Verão da Lata", onde contracena com a também ex-BBB Alane Dias. Fora do BBB 26, o ator, que foi eliminado do reality na última terça-feira (10), conversou com o gshow sobre a experiência de atuar ao lado da paraense, que se formou em artes cênicas em 2025.

O artista destacou que já conhecia Alane e celebrou a participação da colega no primeiro longa-metragem dela afirmando que "ela é uma menina muito legal, muito dedicada e uma boa atriz".

No filme, que é uma comédia policial baseada no episódio real das latas de maconha encontradas no litoral brasileiro em 1987, Alane interpreta Marina, irmã de Chico (Igor Jansen), a dupla que primeiro encontra os objetos. Babu, que interpreta o policial federal Brasa, acredita que "é um personagem bom, contundente" e que a produção "vai ser o maior barato".

Ele detalhou que a obra retrata com humor um fato surreal da história do país: "É um episódio pitoresco da história do nosso país, e é retratado com muito humor. Eu acho que as pessoas vão ficar curiosas de assistir e surpresas por saber que isso não é um filme ficcional".

Babu reforçou que o público se divertirá com a trama, garantindo que "a Alane tá super bem no filme".

Sobre a parceria com Samantha Schmütz, que vive a policial Sandra, ele explicou que a dupla precisará superar diferenças de personalidade para lidar com a "corrida do ouro verde" que mobiliza traficantes, jornalistas e malandros. O ator concluiu expressando sua expectativa para o lançamento dizendo que "vai ser uma comédia muito gostosa de assistir, e, ao mesmo tempo, surreal de pensar que aquilo aconteceu de verdade".

