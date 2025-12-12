Capa Jornal Amazônia
Alane Dias estreia no cinema em filme nacional previsto para 2026

Ex-BBB integra o elenco de “O Verão da Lata”, filme inspirado em episódio real ocorrido no litoral brasileiro em 1987

Hannah Franco
fonte

Ex-BBB Alane Dias integra elenco do filme “O Verão da Lata” (Reprodução/Redes sociais)

A paraense Alane Dias vai estrear como atriz no cinema em “O Verão da Lata”, longa-metragem nacional com lançamento previsto para 2026. Ex-participante do Big Brother Brasil 24, ela integra o elenco do filme inspirado em um episódio real ocorrido no litoral brasileiro no fim da década de 1980, quando milhares de latas contendo maconha surgiram misteriosamente em praias do país.

O trabalho marca um novo momento na carreira de Alane, que concluiu a graduação em Artes Cênicas em novembro, no Rio de Janeiro. A produção representa um dos primeiros projetos da artista no audiovisual após o reality show.

No longa, Alane interpreta Marina, uma das personagens centrais da trama juvenil. Na história, Marina e o irmão Chico, vivido por Igor Jansen, estão entre os primeiros a encontrar a carga de latas que desencadeia uma série de conflitos e movimenta a narrativa.

Episódio real inspirou a trama do filme

“O Verão da Lata” é baseado em um caso real ocorrido entre 1987 e 1988, quando cerca de 15 mil latas de maconha apareceram no litoral brasileiro, entre praias de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e a Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. O episódio ganhou repercussão nacional, virou lenda popular e já foi tema de documentário.

Na ficção, a descoberta feita pelos irmãos coloca os personagens em rota de colisão com policiais, malandros e oportunistas que veem na chegada do chamado “ouro verde” uma chance de mudar de vida. Marina é descrita como uma jovem curiosa e destemida, cuja rotina é transformada a partir do achado.

Elenco reúne nomes conhecidos do cinema e da TV

Dirigido por Santiago Dellape, que também assina o roteiro ao lado de Renato Fagundes e Davi Mattos, o filme é uma comédia policial. O elenco reúne nomes como Samantha Schmütz e Babu Santana, que interpretam dois agentes da Polícia Federal envolvidos na investigação do caso.

Também participam do longa Rafael Saraiva, Humberto Martins, Leandro Firmino, Polly Marinho, Gabi Correa, Ademara, Paulinho Serra, Igor Jansen e Alane Dias. As filmagens começaram no Rio de Janeiro.

A produção é da Na Paralela Filmes, Gancho de Nuvem e Nada Consta, em coprodução com a Warner Bros. Discovery e H2O Produções. A distribuição será feita pela H2O Films.

Palavras-chave

Cinema Brasileiro

o verão da lata

alane dias

Cultura
.
