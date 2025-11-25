Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Alane Dias conclui curso de Teatro, no Rio, e revela estar gravando primeiro filme

Trabalho final da turma foi uma montagem de Domingos Oliveira pela Casa das Artes de Laranjeiras

Amanda Martins
fonte

Alane Dias (Reprodução/ Instagram)

A ex-BBB paraense Alane Dias usou as redes sociais, na última segunda-feira (24), para anunciar aos seguidores que concluiu a graduação em Teatro. A atriz realizou esta semana sua última apresentação pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio de Janeiro. O trabalho final da turma foi uma montagem de Domingos Oliveira, baseada na adaptação “Os Melhores Anos de Nossas Vidas”.

VEJA MAIS

image Alane se forma na CAL com filha de Tadeu Schmidt: 'Que ironia bonita do destino'
Publicação foi feita no domingo (23), durante a celebração da conclusão do curso

image Alane Dias realiza aula gratuita de ballet para mais de 100 crianças em Belém durante a COP 30
A atividade foi proposta por Alane à entidade Observatório do Clima, que abraçou a ideia

image Alane Dias celebra voltar a Belém para apresentar o Global Citizen Festival: 'É uma grande honra'
A ex-BBB escolheu um look amarelo do estilista paraense André Lima para marcar sua participação no evento.

Alane estuda artes cênicas desde 2018 e, antes de entrar no Big Brother Brasil, morava em São Paulo para se dedicar à formação. Ao compartilhar a conclusão do curso nos Stories do Instagram, ela também revelou que está atualmente envolvida na gravação de seu primeiro filme, ainda sem detalhes divulgados.

Em publicação, ela descreveu a emoção pelo momento vivido. “Não consigo acreditar, nem consigo escrever direito, só sei chorar e agradecer. Concluí minha faculdade de artes cênicas enquanto gravo um filme, meu primeiro filme!! Foi quase impossível conciliar, mas eu consegui!!”, afirmou. 

Alane também agradeceu ao apoio familiar e ao público que acompanha sua trajetória. “Obrigada, meu Deus, Nazinha, minha vó que está lá no céu e todo mundo que sempre esteve comigo acreditando em mim. Saí da minha cidade amada em busca disso e eu consegui. Tô transbordando amor”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Alane Dias

atriz alane dias

cultura

celebridades
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Katarina Harmony realiza sonho e brilhará como musa na Unidos da Tijuca em 2026

Agremiação encerra o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, no dia 16 de fevereiro de 2026

25.11.25 15h55

GRATUITO

Belém recebe 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com exibição de filmes e oficinas

Programação diversificada tem obras que destacam a luta por justiça ambiental e os desafios da emergência climática, além disso, público pode participar e debates sobre direitos humanos e sustentabilidade

25.11.25 15h20

FAMOSOS

Atriz de 'Verdades Secretas' entra para plataforma adulta e promete recriar cenas picantes

Dani Costa diz que conteúdo incluirá também seus bastidores e cotidiano

25.11.25 10h47

CINEMA

Como é 'Fallen - Luz e Sombra', Série da Globo que ganhou o Emmy Internacional

A série é baseada em uma saga literária de nome homônimo, escrita por Lauren Kate

25.11.25 9h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

ACREDITOU!

Dira Paes pede matéria especial sobre acesso do Clube do Remo para apresentador da Globo

Durante o Jornal Hoje, o apresentador Luiz Teixeira revelou um pedido feito pela atriz, em uma gravação da vinheta de fim de ano da Globo

24.11.25 17h40

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Nehir: Presa do Amor'; saiba a história e onde assistir

A série também é conhecida pelo nome original 'Baraj'

24.02.25 16h00

INTIMIDADE

Conheça esposa de bicheiro, que tem vídeo vazado de sexo com 3 seguranças: 'Todo mundo tem fetiche'

Fabíola de Andrade é casada com o bicheiro Rogério de Andrade, além de ser a nova rainha da Mocidade

07.12.23 14h23

LANÇAMENTO

Paraense lança 'O Futuro do Trabalho', livro sobre direitos na era da Inteligência Artificial

Escrito pelo magistrado e pesquisador Océlio J. C. Morais, a obra será lançada no dia 4 de dezembro, em Belém

25.11.25 23h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda