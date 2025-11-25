Alane Dias conclui curso de Teatro, no Rio, e revela estar gravando primeiro filme

A ex-BBB paraense Alane Dias usou as redes sociais, na última segunda-feira (24), para anunciar aos seguidores que concluiu a graduação em Teatro. A atriz realizou esta semana sua última apresentação pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio de Janeiro. O trabalho final da turma foi uma montagem de Domingos Oliveira, baseada na adaptação “Os Melhores Anos de Nossas Vidas”.

Alane estuda artes cênicas desde 2018 e, antes de entrar no Big Brother Brasil, morava em São Paulo para se dedicar à formação. Ao compartilhar a conclusão do curso nos Stories do Instagram, ela também revelou que está atualmente envolvida na gravação de seu primeiro filme, ainda sem detalhes divulgados.

Em publicação, ela descreveu a emoção pelo momento vivido. “Não consigo acreditar, nem consigo escrever direito, só sei chorar e agradecer. Concluí minha faculdade de artes cênicas enquanto gravo um filme, meu primeiro filme!! Foi quase impossível conciliar, mas eu consegui!!”, afirmou.

Alane também agradeceu ao apoio familiar e ao público que acompanha sua trajetória. “Obrigada, meu Deus, Nazinha, minha vó que está lá no céu e todo mundo que sempre esteve comigo acreditando em mim. Saí da minha cidade amada em busca disso e eu consegui. Tô transbordando amor”, disse.