Alane Dias realiza aula gratuita de ballet para mais de 100 crianças em Belém durante a COP 30

O envolvimento da atriz e dançarina paraense Alane Dias com a cultura paraense já é conhecida por todos, desde sua participação no reality show BBB 24. Na última sexta-feira, 14, ela mostrou também o quanto valoriza o desenvolvimento das crianças de Belém, por meio da arte e da educação. A artista propôs ao Observatório do Clima realizar uma aula pública de ballet. A ação envolveu mais de 100 crianças e foi realizada no Teatro Waldemar Henrique, onde está instalada a Central da COP.

"Que tarde incrível e transformadora ao lado de mais de 100 princesas que estavam ali. Foi muito especial compartilhar esse momento com tantas pequenas bailarinas, mostrando que falar sobre o futuro do nosso planeta não precisa ser difícil. Pode ser leve, criativo e cheio de movimento. Obrigada @observatoriodoclima por estar conosco nesse momento tão precioso", publicou Alane Dias em uma rede social.

Alane Dias ealiza aula de abllet Instagram Alane Dias/ Reprodução Instagram Alane Dias/ Reprodução Instagram Alane Dias/ Reprodução Instagram Alane Dias/ Reprodução