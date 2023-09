Conheça os famosos que têm filhos autistas

O apresentador Manoel Soares compartilhou um vídeo mostrando como lida com as crises de regulação do filho Ezequiel, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e emocionou a web. Além de Manoel, Marcos Mion também tem um filho autista, Romeo de 18 anos, que inspirou uma lei com seu nome. Saiba também quem são os outros famosos com filhos autistas e que fazem parte da luta pelos direitos das pessoas com TEA.

VEJA MAIS

1. Manoel Soares

Manoel Soares tem seis filhos, entre eles, Ezequiel de 4 anos e Ezael de 3 anos, ambos com Transtorno do Espectro Autista. Manoel também é aliado à luta pelos direitos de pessoas neuroatípicas. Em um vídeo publicado em seu Instagram, mostra como acolhe o filho durante uma crise de regulação.

2. Marcos Mion

Marcos Mion é pai de três jovens, Steffano, 13 anos, Donatella, 14, e Romeo, de 18 anos. O filho mais velho é autista e desde o seu diagnóstico, Mion e a família são apoiadores da luta TEA. Por causa do seu protagonismo na luta pelos direitos das pessoas autistas, a Lei 13.977 de 2020 leva o nome do filho e é chamada de Lei Romeo Mion, garantido os direitos das pessoas com TEA e criou a carteira para esse público.

3. Felipe Araújo

O cantor sertanejo Felipe Araújo é pai de Miguel, de 4 anos. O artista revelou em 2021 o diagnóstico do filho e o que o motivou foi romper o preconceito, explicou em entrevista na época.

4. Gabriela Lian

A jornalista Gabriela Lian é mãe de Isadora, de 6 anos, e de Eleonora. Também em 2021 revelou durante o programa Encontro que a filha Isadora tem TEA. Em seu Instagram compartilha informações sobre o autismo e a rotina com a família.