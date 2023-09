Manoel Soares emociona web em vídeo com filho autista

O apresentador Manoel Soares emocionou a web na noite desta segunda, 11, ao compartilhar um vídeo de sua interação com o filho Ezequiel, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), confira!

No vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram Manoel mostra como lida com o filho em uma das crises de regulação - crises nervosas que podem ser acompanhadas de choro, grito e comportamento autoagressivo, etc. Em um dos momentos Manoel diz que não é com gritos ou impondo autoridade e sim usando da brincadeira e explicações.

“Não é com gritos ou impondo nossa autoridade que educamos uma criança autista. Mais importante que ensinar a ela as regras sociais de nosso mundo, é entender as regras sociais do mundo dela”, escreveu na postagem.

