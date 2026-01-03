Capa Jornal Amazônia
Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’

Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

Em alguns registros, Gracyanne aparece ao lado de um homem loiro e musculoso, além de mostrar um buquê de flores. O mesmo homem também surge em outras imagens compartilhadas durante a estadia na Bahia (Instagram/ graoficial)

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa confirmou que está vivendo um novo affair, marcando o primeiro envolvimento assumido publicamente desde o fim do casamento de 16 anos com o cantor Belo, em abril de 2024.

Os rumores sobre um possível novo relacionamento começaram no sábado (3), após Gracyanne publicar fotos da viagem nas redes sociais. Em alguns registros, ela aparece ao lado de um homem loiro e musculoso, além de mostrar um buquê de flores. O mesmo homem também surge em outras imagens compartilhadas durante a estadia na Bahia. Confira:

A musa passou o Réveillon Bahia e permanece no estado curtindo os primeiros dias de 2026. Questionada pela Quem sobre sua vida amorosa neste início de ano, a ex-BBB confirmou que está conhecendo alguém. 

“Sim”, respondeu ao ser perguntada se havia um novo affair. Apesar disso, ela preferiu não revelar a identidade da pessoa e afirmou apenas: “Estou vivendo e estou muito feliz”.

O post gerou diversos comentários de seguidores. “A fila andou? Muito bem, garota”, comentou uma internauta. “Se é o que tô pensando, arrasou!!”, disse uma segunda. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

