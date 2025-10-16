Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro negam suposto romance

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa e o ator João Vicente de Castro negaram que estariam vivendo um suposto romance. O rumor ganhou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, e João chamou os boatos de "uma das coisas mais loucas que já ouviu". Ele também chegou a gravar um vídeo bem-humorado com Gregório Duvivier e Fábio Porchat sobre o assunto.

Na publicação, feita nos stories do Instagram, Gregório brinca sobre tentar descobrir se João estaria se envolvendo com Gracyanne ou não. Ele, então, encontra Fábio Porchat "na cama" com o ator. O story chegou a ser republicado pela influenciadora, que reagiu com emojis de riso e escreveu: "Eu sabia".

A informação foi noticiada nesta quinta pelo programa Fofocalizando, do SBT, que afirmou que Gracyanne teria confirmado o romance. Em entrevista à Quem, a influenciadora negou ter falado com a atração e disse desconfiar de que algum criminoso possa ter se passado por ela, já que Gracyanne teve o celular roubado na madrugada.

À revista, a influenciadora afirmou que conhece o ator "de vista". Já João disse que viu Gracyanne apenas duas vezes. A musa fitness fazia parte do elenco da Dança dos Famosos, mas teve de deixar o quadro após sofrer uma grave lesão no joelho. Já João faz parte do elenco de Vale Tudo.