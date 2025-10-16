Ex-marido de Britney Spears diz que cantora usou cocaína durante amamentação

A cantora Britney Spears foi novamente alvo de acusações feitas pelo ex-marido, Kevin Federline. Em trechos de seu livro de memórias, divulgados pela revista Variety, Federline afirmou que a artista teria usado cocaína durante o período em que amamentava os filhos.

O episódio teria ocorrido em 2006, ano do lançamento do álbum 'Playing With Fire'. Federline conta que Britney apareceu em uma festa de lançamento do disco, quando deveria estar em casa com os filhos do casal, Sean Preston e Jayden James.

Segundo ele, o pai da cantora, Jamie Spears, também estava no local. “Eu não esperava vê-lo, então fiquei feliz por ele ter decidido vir me apoiar. Ele me lançou um olhar, balançou a cabeça e apontou para a porta do meu camarim. Sua expressão estava naquele espaço vazio entre a desaprovação e a apreensão, como se dissesse: ‘Ela está aqui, e isso não é bom’”, escreveu.

Em outro trecho, Federline afirma ter visto Britney e uma amiga usando cocaína. “A primeira coisa que vi foi Britney e sua jovem amiga estrela cheirando uma grande carreira de cocaína em cima da mesa. Ambas usavam perucas extravagantes. A da Britney era azul. Era surreal. Elas nem tentaram esconder”, relatou.

Posicionamento

Em um post compartilhado na última quarta-feira (15), Britney se pronunciou sobre as declarações do ex-marido, classificando-as como “dolorosas e cansativas”. A artista disse ainda que sempre buscou manter contato com os filhos e lamentou o distanciamento.

“Sempre implorei e gritei para ter uma vida ao lado dos meus meninos. Relacionamentos com filhos adolescentes são complexos. Tenho me sentido desmoralizada por essa situação e sempre pedi, quase supliquei, para que eles fizessem parte da minha vida”, escreveu.

Britney também afirmou que os filhos presenciaram o “desrespeito” de seu pai, Jamie Spears, durante os 13 anos em que ela viveu sob tutela legal. “Um dos meus filhos me viu apenas por 45 minutos nos últimos cinco anos, e o outro apenas em quatro visitas nesse mesmo período. Eu também tenho meu orgulho. De agora em diante, vou avisá-los quando estiver disponível”, disse.