Britney Spears publica vídeo dançando de biquíni com a cor e bandeira do Brasil

Na noite desta sexta-feira (20), a cantora americana Britney Spears surpreendeu seus seguidores ao publicar um vídeo no Instagram em que aparece dançando apenas de biquíni. O destaque do visual da popstar foi a parte de baixo do biquíni, que trazia as cores da bandeira do Brasil, com a bandeira estampada em evidência.

O vídeo, que rapidamente viralizou nas redes sociais, mostrou Britney dançando de forma descontraída, reforçando sua presença ativa nas plataformas digitais. Spears, que nos últimos meses tem utilizado suas redes para compartilhar momentos de sua vida pessoal, continua atraindo a atenção nas redes sociais.