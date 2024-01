'Eu nunca mais vou voltar para a indústria da música', diz Britney Spears

Sempre polêmica e sincera nas redes sociais, Britney Spears fez mais um desabafo sobre a sua vida no seu perfil no Instagram. Nesta quarta-feira (3), ela jogou um balde de água fria nos fãs que esperavam por um novo álbum ao revelar que não fará mais trabalho musical. De acordo com algumas especulações de fãs, a Princesa do Pop estaria trabalhando em seu novo disco.

A cantora explicou ainda que costuma escrever canções para outros artistas, atuando como "ghostwriter". O termo significa "escritor-fantasma" em português e é bastante usado quando o escritor não recebe créditos pela obra, algo que é especificado no momento do contrato. Britney afirma ter escrito mais de 20 canções dessa forma nos últimos anos.

No longo desabafo, que tem a foto de uma mulher segurando uma cabeça em uma bandeja, a cantora finaliza o texto falando sobre seu livro, "A Mulher em Mim". Ela nega as informações de que ele teria sido lançado sem seu consentimento.

"Só para deixar claro que a maior parte das notícias é lixo!!! Ficam dizendo que estou recorrendo a pessoas aleatórias para fazer um novo álbum... Nunca mais voltarei à indústria musical!!! Quando componho, componho por diversão ou para outras pessoas!!! Para aqueles que leram meu livro, há muita coisa que vocês não sabem sobre mim... Escrevi mais de 20 músicas para outras pessoas nos últimos dois anos!!! Sou ghostwriter e sinceramente gosto disso!!! As pessoas também estão dizendo que MEU LIVRO FOI LANÇADO ILEGALMENTE SEM MINHA APROVAÇÃO e isso está longe de ser verdade… vocês leram as notícias ultimamente??? Sou tão AMADA e abençoada!!!", escreveu.