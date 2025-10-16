Ace Frehley, guitarrista e cofundador do Kiss, morre aos 74 anos

O guitarrista e um dos fundadores do Kiss, Ace Frehley, morreu nesta quinta-feira (16), aos 74 anos, devido a uma hemorragia cerebral, conforme informações do site TMZ. Frehley foi o primeiro integrante original da banda a falecer. Seu último show como artista solo ocorreu em setembro deste ano, nos Estados Unidos, e terminou com a apresentação de "Rock and Roll All Nite".

As informações iniciais são de que o músico havia sofrido uma queda em seu estúdio nas semanas anteriores, o que resultou na hemorragia. Após o acidente, ele foi encaminhado ao hospital e mantido vivo por aparelhos médicos, mas, na quinta-feira, sua família decidiu desligá-los.

Carreira

Frehley foi um dos pilares do Kiss, banda fundada em 1973, ao lado de Gene Simmons, Peter Criss e Paul Stanley. Ele integrou a formação original do grupo até 1982, quando deixou a banda após conflitos internos e problemas com o uso de drogas.

Em 1996, Ace se reuniu com os demais membros para uma turnê de reencontro e permaneceu no Kiss até 2002. Conhecido pelo apelido de "Spaceman" (Astronauta), Frehley foi responsável por alguns dos maiores sucessos do Kiss, incluindo "I Was Made for Lovin' You", "Detroit Rock City" e "Rock and Roll All Nite". Além de sua carreira com o Kiss, Ace também teve uma trajetória solo e é lembrado por suas versões de "Into the Night" e "Back in the New York Groove".