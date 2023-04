Fã mirim de Kiss que enfrentou o câncer ouvindo a banda ganha na Justiça direito de assistir a show

Vitor de Paula Veloso, de apenas cinco anos, foi autorizado pela Justiça nesta quinta-feira (20) a ir ao show de despedida do Kiss no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), mesmo que a classificação etária do evento seja de 10 anos. Os pais do garoto pediram autorização à Vara da Infância e da Juventude com um motivo muito especial: as músicas da banda norte-americana ajudaram Vitinho a enfrentar o tratamento do câncer.

O juiz José Honório de Rezende considerou a importância do Kiss na história da criança e destacou que, durante o tratamento, Vitor encontrou alívio na arte dos roqueiros. O magistrado concluiu que menores de 10 anos podem ter acesso ao show, desde que haja autorização judicial específica. "Entendo que a ordem jurídica permite o acolhimento da pretensão. A criança tem direito de assistir ao show, presencial, na companhia dos pais", afirmou o juiz em sua decisão.

Ainda na decisão, o juiz concluiu com a tradução de um trecho do maior sucesso do Kiss, "Rock And Roll All Nite": "You say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in" (Você diz que quer dar uma volta, a festa acabou de começar. Nós vamos te deixar entrar).

Vitinho e seus pais já estão se preparando para o grande encontro. Em casa, todos estão nos últimos preparativos para o garoto assistir ao show com um traje especial.

Entenda a história de Vitinho

Vitor foi diagnosticado com Linfoma de Burkitt, um câncer altamente agressivo, quando tinha quase três anos. Ele passou nove meses internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, e, durante esse período, a música e o rock 'n roll do Kiss aliviaram seus momentos difíceis. Devido a isso, Vitor se tornou conhecido como o "menino do rock", o "bebê rock" e "o menino que ama o Kiss".

De acordo com a mãe do garoto, Patrícia de Paula Tocafundo, de 42 anos, a música sempre foi um remédio para o tratamento complexo contra o câncer, e o rock 'n roll do Kiss se tornou especialmente importante para Vítor durante sua internação. Foi lá que ele se tornou um grande fã da banda, em especial de Gene Simmons, vocalista, baixista e fundador do grupo.

Durante sua última etapa do tratamento, Vítor teve a oportunidade de se despedir da equipe médica e tocar um sino para celebrar sua vitória contra o câncer. E para marcar o momento especial, os pais do garoto prepararam uma roupa especial, com uma "roupa de morcego" parecida com os figurinos do Kiss, uma bota preta de cano alto e acessórios como miçangas, pingentes e tachas de metal.

Com a ajuda de um tablet que o acompanhou durante todo o tratamento, onde assistia a clipes da banda, Vítor pôde finalmente realizar seu sonho de se vestir como seus ídolos e assistir a um show do Kiss ao vivo, acompanhado de sua família.