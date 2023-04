Adam Levine para show em Las Vegas ao reconhecer fã brasileiro 'Não há nada como os fãs brasileiros'

O cantor e compositor Adam Levine, da banda Maroon 5, parou um show em Las Vegas, nos Estados Unidos, para falar com um fã brasileiro que assiste a todos os shows da banda. O cantor ainda declarou que o melhor público que existe é o brasileiro e deu um passe vitalício para os shows da residência em Las Vegas. O vídeo foi compartilhado no Twitter.

“Você, meu amigo.. eu quero falar sobre esse cara aqui. Você deve ser o maior fã da nossa banda que eu já vi na vida. Por que? Ele senta no mesmo lugar, com a mesma camiseta, fica dançando e cantando com a maior paixão que eu já vi em um bom tempo. Deem um aplauso para este cara”, iniciou o vocalista.

Adam destacou, ainda, que apesar de na blusa do fã ter uma referência ao Brasil, ele já conseguia saber pela energia. “Esse é o tipo de paixão que eu já reconheci. Você é brasileiro, certo? Está escrito Brasil na sua camiseta, mas eu juntei as duas coisas e eu posso dizer: Não há nada como os fãs brasileiros. Eles são os melhores, são loucos, me fazem sentir bem toda vez que eu estou lá. Você está representando aquela energia aqui nesta noite”, declarou.

“Eu quero dizer, em nome da banda, você não passou despercebido. Nós te amamos, te agradecemos. Não sei quantos shows vocês pagou, mas você não terá que pagar por nada mais, nenhum show nesta residência em Vegas. Nós precisamos de você agora, você não pode nos deixar agora", finalizou Levine.

O fã ficou muito surpreso e eufórico com a notícia, muito expressivo pulou e agradeceu de longe. Confira o vídeo.