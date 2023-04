Roberto Carlos completa 82 anos hoje: conheça o fã que comemora o aniversário do 'Rei' em Belém

Roberto Carlos completa 82 anos nesta quarta-feira, 19. A data do natalício do rei é celebrada por muitos fãs, inclusive em Belém. O cantor e compositor de grandes sucessos como “Detalhes” (parceria com Erasmo Carlos) costuma celebrar a data com os fãs em uma cidade especialmente escolhida para receber o show, mas a última celebração nesses moldes ocorreu em Belém, em 2018. Em 2019, o cantor optou por não fazer show porque o natalício coincidiu com a Sexta-Feira Santa e, depois, veio a pandemia. Este ano, RC retomará a tradição cantando em Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde nasceu, no estado do Espírito Santo.

Ao chegar em Vitória, capital do Espírito Santo, a caminho de Cachoeiro, na tarde desta terça-feira, 18, véspera do show, Roberto deu entrevista a alguns jornalistas: “Estou contente de fazer esse show em Cachoeiro. Para mim, é sempre uma data muito especial. Cachoeiro é um lugar muito especial para festejar o meu aniversário. Estou contente com tudo. Eu seleciono sempre as músicas que eu acho que o público gostaria de ouvir e de me ver cantando. Eu troco algumas canções de vez em quando, mas tem umas que não posso deixar de cantar, como ‘Detalhes’ e ‘Emoções’, que o público reclama”, respondeu. Outra canção do repertório é “Evidências”, que está na novela “Travessia”, da Globo.”Um beijo para todos, meu agradecimento sincero por tudo que tenho recebido de vocês por toda a minha vida”, agradeceu ele aos fãs.

A última apresentação de Roberto Carlos na capital paraense ocorreu no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Ele cantou parabéns com um grande bolo no palco, deu a primeira fatia para o irmão, Carlos Alberto, que esteve presente, e duas fatias para pessoas da plateia.

Roberto Carlos já confirmou que voltará a se apresentar na capital paraense no próximo semestre, ainda em data não confirmada, pela Bis Entretenimento, que já realiza os shows do astro há muitos anos.

Recentemente, Roberto Carlos trocou o escritório que administra a carreira dele, saindo da DC7, no qual permaneceu por muitos anos, e passou a ser empresariado pelo filho de Erasmo Carlos, Léo Esteves, que cuidou da carreira do pai por mais de uma década. Segundo Meg Martins, convidada para produzir a turnê do artista na região Norte, Roberto Carlos descreve o Hangar como um dos mais bonitos do Brasil e, por isso, o local vai receber o novo show.

Super fã

Dono de uma vasta coleção de vinis e CDs de Roberto Carlos, além de recortes de jornais e revistas sobre o cantor, o médico ginecologista e obstetra Álvaro Almeida, de 68 anos, comemora o aniversário do artista há mais de 40 anos, no bairro de Nazaré, onde reside em Belém. Este ano, a festa chamada “Roberto Carlos Convida” foi antecipada por conta do feriado de Tiradentes, aconteceu no último sábado, 15, e contou com cerca de 60 convidados, comes e bebes e músico contratado para tocar os sucessos do rei com direito a karaokê.

“O aniversário dele é maior do que o meu. É um cantor que me identifico, quem é romântico se identifica. É o maior artista brasileiro em termos de fama e também é uma pessoa de caráter que reputo um dos melhores do meio artístico, reservado”, descreve.

Nos primeiros anos, o médico celebrava a data de forma íntima. Mas, quando o Roberto Carlos estava completando 58 anos, Álvaro avisou os amigos que não poderia ir jogar futebol com eles porque queria festejar em casa com churrasco, whisky e música. Ele fazia isso sozinho, em casa. Foi quando os amigos decidiram se juntar à festa e a tradição se mantém até hoje. “Temos um grupo (de Whatsapp) com 130 pessoas (que organiza a festa). Em janeiro, eu já sou cobrado dessa festa. Faço com a adesão dos amigos, eles dão o valor e a gente faz o almoço com suco, whisky e água”.

A paixão pelo ídolo iniciou aos 11 anos de idade, em 1964, quando Álvaro assistia as apresentações de Roberto Carlos, ainda em início de carreira, antes da Jovem Guarda, nos estúdios da TV Marajoara no programa do saudoso jornalista Pierre Beltrand. Nessa época, Roberto Carlos frequentava a capital paraense fazendo shows e participando de programas de televisão e, numa dessas vindas, tirou a Carteira Nacional de Habilitação no Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran).

“Naquela época, ele cantava ‘Parei na Contra-mão’ ainda sem a Wanderléa e o Erasmo. Eu fui ouvindo as músicas dele, gostando e comprando os discos dele. Acho que tenho todos os discos em português, menos ‘Louco por Você’, que foi o primeiro e que é difícil de achar”.

Álvaro conta que já foi em mais de 30 shows de Roberto Carlos ocorridos em Belém e em outras cidades. Mas o encontro com o rei aconteceu durante um show no Hangar, por volta do ano de 2007. “No caminho para o show, eu disse para a minha mulher e filhas que estava com o pensamento positivo, confiante, de que iria falar com ele. Fiquei numa mesa perto do palco. Eu fui pedir autógrafo para uma cadeirante que estava na mesa atrás da minha e ele chamou a gente para o camarim no final do show. Entramos somente eu, a cadeirante e a irmã dela. Ele nos recebeu magnificamente bem e bateu foto com a gente. Eu fiz um banner que sempre coloco nas festas do aniversário dele”.