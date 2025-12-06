Sarau do Povo da Noite leva protagonismo da palavra para Festival Pyracema em Cotijuba (PA)

Uma das atrações do Festival Pyracema Ano V - Arte e Sustentabilidade, na Ilha de Cotijuba, neste final de semana, é o Sarau do Povo da Noite, reunindo neste sábado (6) escritores e professores que levarão ao público a força da literatura como valor cultural e ambiental na Amazônia. Como adianta o poeta e professor de Língua Portuguesa, Rodrigo Briveira, 40 anos, integrante do grupo Povo da Noite, no Sarau a palavra será protagonista, e o público poderá participar diretamente do evento lendo poesias.

"Essa edição do Sarau do Povo da Noite será na Ilha de Cotijuba, no Teatro Curral Cotijubano (Praia do Seringal). O Sarau do Povo da Noite é evento estritamente poético em que a palavra é a protagonista da noite entre fala e escuta", diz Briveira. Ele ressalta que se trata de "uma resposta a eventos em que a poesia encontra-se a mercê de outras expressões artísticas, apagando-se".

"No Sarau do Povo da Noite nós damos à poesia o papel principal, mas sem censurar ou limitar a expressão de cada presente. Algumas pessoas leem poemas, letras de música, cantam e há as que levam um instrumento como o violão ou performam", completa Rodrigo Briveira.

O Povo da Noite está em funcionamento há oito anos e começou a fazer sarau em 13 de setembro de 2017 no Espaço Etnias (um centro cultural atualmente desativado) a convite do Mestre Dimmi (mestre de cultura do carimbó, lutier e artesão musical). O grupo literário é integrado por cinco pessoas: Roberta Tavares, Naiana Cruz, Abílio Dantas, Thiago Kazu e Rodrigo Briveira.

Poetas do Povo da Noite se encontrarão em Cotijuba e vão abrir a palavra para o público (Foto: Divulgação)

Eles vão atuar no Pyracema em dois momentos: às 17h, será realizada a oficina poética "Expressar a Psiquê" com mediação de Naiana Cruz, uma das primeiras integrantes do grupo. Em seguida, às 18h, será a vez do Sarau do Povo da Noite, com microfone aberto para quem quiser participar. Afinal, o sarau é de todos.

"No Sarau do Povo da Noite não fazemos lista de chamada, nem convites especiais. É aberto para quem quiser participar. Quem está ali, está para fazer o sarau acontecer. Quem se sentir tocado pela poesia e quiser ler/declamar poemas, autorais ou de outros autores, basta pegar o microfone", detalha Rodrigo Briveira.

Este será o quarto sarau do grupo de 2025. O primeiro se deu em 11 de abril, na Casa da Linguagem. O segundo também transcorreu na Casa da linguagem, porém em 10 de setembro (esta edição é parte do projeto do Sarau do Povo da Noite premiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB).

O terceiro Sarau foi realizado no Curro Velho, no bairro do Telégrafo, a convite da 1ª Feira Margem, em 13 de setembro. E a quarta neste sábado (6), em Cotijuba, em continuação do roteiro do projeto premiado pela PNAB.

"Acredito que, como o Festival Pyracema é voltado ao fortalecimento das manifestações culturais da Amazônia, ter o Sarau do Povo da Noite como parceiro significa também inserir a literatura e a poesia falada como um dos eixos de interesse do evento. Com a oficina e o sarau na programação, estão presentes reflexões sobre o fazer literário e o prazer da criação poética, seja ela escrita, falada ou performada", finaliza Rodrigo Briveira.