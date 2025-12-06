Após 20 anos, Calcinha Preta retorna ao Pará para gravação de DVD histórico no Mangueirão

Após 20 anos, o Calcinha Preta volta ao Pará para a gravação do DVD Mágica – O Espetáculo. Neste sábado, 06, o público vai poder participar desse momento no estádio Mangueirão, em mais de 3 horas de apresentação, a partir das 20h.

Mesmo que esse momento traga a nostalgia de quem participou da gravação do Mágica há 20 anos, na Arena Yamada, o espetáculo agora será ainda mais grandioso, com pirotecnias, atuação dos cantores e participações especiais.

Além disso, a banda chega com uma nova formação, permanecendo apenas Daniel Diau e Marlus Viana da estrutura anterior. Mika Rodrigues, Ohara Ravick e Bell Oliver chegam para fechar a constelação.

“É gratificante estar aqui! Agradecer primeiramente a Deus por tudo, por estarmos aqui com saúde e trazendo músicas boas, falando de amor de geração para geração. Hoje eu agradeço muito a Deus pelas crianças que chegam com a gente no camarim dizendo que a mãe ensinou a ouvir essa música e a gostar da gente. Isso é uma honra pra gente, isso é uma honra, porque eu fico”, pontua Daniel.

O cantor, famoso por sua voz marcante, e sua interpretação marcou hits do Calcinha Preta. Ele entrou na banda em 1998; o artista saiu algumas vezes, mas consolidou sua carreira no grupo, sendo uma das referências do público. Inclusive, uma das canções marcantes interpretadas por ele é “Mágica”, gravada há 20 anos em Belém com Silvânia Aquino (que deixou a banda este ano após décadas), e agora ganhará uma nova versão.

“O título do DVD é ‘Mágica – O Espetáculo’, então essa canção agora vai ser interpretada por Ohara, Daniel e eu. Cheguei agora e já ganhei esse presente. Eu fui uma das crianças que cresceu ouvindo Calcinha Preta, me alimentei de boas músicas, porque eu acho que uma boa música forma caráter. Ser acompanhado de boas canções e bons ensinamentos forma o caráter. Eu cresci ouvindo as boas canções do Calcinha Preta. Hoje posso participar dessa equipe, interpretar essa canção como presente está sendo incrível”, explica Mika.

Como os cantores disseram, o sucesso da banda não é nichado, já que abrange várias faixas etárias. O Calcinha Preta interpreta 30 anos de trajetória musical, trazendo essa marca para ser comemorada em Belém.

Quem tem acesso aos projetos do grupo sabe que sempre há uma entrega grandiosa de estrutura e apresentação. Quando se fala em espetáculo, é a certeza de que o show será além de uma apresentação musical. Há 20 anos, na música “Mágica”, o Calcinha Preta contou com a participação de Issao Imamura, o primeiro e maior ilusionista do Brasil. Agora, Rodrigo Teaser, reconhecido como intérprete oficial de Michael Jackson, estará nesse momento.

Com 80 metros de largura e 25 metros de altura, o palco é o maior e mais alto já montado no Mangueirão. Toda essa estrutura permitirá uma imersão do público, levando as pessoas a viverem cada emoção que a música proporcionar.

“Há mais de 20 anos eu estive aqui fazendo o DVD Mágica. Daquela época só tinha eu e o Daniel, que agora também está nessa formação, e foram mais de oitenta mil pessoas assistindo à gravação do DVD. Hoje em dia, para um artista conseguir um número desse é praticamente impossível, por conta principalmente das redes sociais, que aproximaram mais as pessoas. Antigamente, se você quisesse ver um artista, tinha que ir para a frente do hotel ou ir para o show; a gente conseguia fazer essas coisas”, relembra Marlus Viana.

Marlus Viana, Mika Rodrigues e Bell Oliver tomaram açaí no Ver-o-Peso (Thiago Gomes)

O nome Mágica – O Espetáculo sugere esse encontro vocal sendo o fio condutor de uma proposta ousada, que reúne um conceito visual inovador, ballet exclusivo, figurinos elaborados, cenografia de impacto e um processo criativo aliado a um repertório com oito músicas inéditas, além de regravações de “Hoje à Noite”, “Manchete de Jornais” e a icônica “Mágica”.

“Estamos muito honrados de estarmos aqui para mais esse trabalho. Acho que Belém merecia por todo o carinho e respeito que os fãs têm para com a família Calcinha Preta. O repertório foi muito difícil de escolher; são mais de trinta volumes que a gente já gravou, mais de mil canções. Então, para a gente chegar a um denominador comum, escolher o repertório, foi muito estudo, horas de reuniões, a gente debatendo com os nossos empresários e com os nossos compositores. Tivemos que escolher de forma democrática, porque pelo gosto pessoal a gente não estava conseguindo. Mas eu tenho certeza que Belém vai se apaixonar com os hinos que a gente colocou nesse DVD. Algumas fizeram parte do DVD aqui de Belém e as canções inéditas também foram escolhidas a dedo. São músicas que têm a essência do Calcinha Preta”, antecipa Bell Oliver.

Em Belém, Daniel Diau e Ohara Ravick compraram roupas paraenses no Ver-o-Peso (Thiago Gomes)

Conhecida por esse setlist com cunho romântico, shows superproduzidos, figurinos arrojados e inúmeras interpretações artísticas, a Calcinha Preta escreve essa história no Pará.

“Vão ter algumas performances, não só minhas, mas de todos aqui. Vamos fazer várias coisas bem incríveis, afinal o nome do DVD é Espetáculo, então a gente precisa fazer jus. Tenho certeza de que o público que vai participar e as pessoas que vão assistir de casa depois vão curtir. Acho que, de todos os DVDs que eu assisti, esse vai com certeza marcar o coração dos nossos fãs. O trabalho está sendo feito com muito carinho e profissionalismo, muito diferente de tudo que o Calcinha Preta já fez”, finaliza Ohara Ravick.

Agende-se

Data: sábado, 06

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão