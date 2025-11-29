Gilberto Gil chora com homenagem de Geraldo Azevedo ao cantar música com nomes dos filhos

O cantor Gilberto Gil, 83 anos, chorou com a homenagem do compositor e amigo Geraldo Azevedo, de 80 anos, no show de sua turnê "Tempo Rei" realizado no Recife, no Estado do Pernambuco, na noite de sexta-feira (28).

Azevedo subiu ao palco e cantou "Ágil Passarinho", música que fez em homenagem a Gil e que integra o disco "De Outra Maneira", de 1986. Os dois artistas são amigos há muito tempo.

Na música, Azevedo fala os nomes de todos os filhos de Gilberto Gil. O momento emocionou Gil e a plateia que aplaudiu efusivamente.

A turnê "Tempo Rei" é a despedida de Gilberto Gil dos palcos. Ela ainda passa por Salvador, Belém e São Paulo. O último show está marcado para março na capital paulista.