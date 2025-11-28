Leonardo fala sobre longevidade no sertanejo e agradece carinho do público paraense

Com mais de quatro décadas de carreira, Leonardo segue como um dos nomes mais queridos e respeitados do sertanejo. Ao lançar o projeto “Minha História Sem Fim”, o cantor faz uma avaliação sobre sua permanência no topo da música brasileira e aproveita para reforçar o carinho que tem pelos fãs do Pará, público que, segundo ele, sempre o recebeu com entusiasmo e afeto.

Leonardo afirma que revisitar sua trajetória no novo projeto tem sido um processo de celebração. “A gente vai lembrando das coisas que viveu, das modas que marcaram época, dos parceiros de estrada… Esse projeto é um presente pra mim e pro público com certeza, fora que foi um jeito muito bom de manter vivo o legado do meu irmão”, disse

Ao refletir sobre o que garante sua relevância ao longo dos anos, o cantor é direto: amor pelo trabalho e autenticidade. “Rapaz, acho que é a teimosia”, falou o cantor em tom descontraído. “Brincadeira, mas é amor mesmo. Eu amo o que faço, desde moleque. Sempre procurei respeitar o público, cantar com verdade. E claro, mantendo o bom humor, levar a vida com leveza”, pontuou.

Esse equilíbrio entre emoção e descontração também aparece em músicas como “Sextou”, presente no Vol.1 de Minha História Sem Fim. “Ô trem bão é sexta-feira, né? ‘Sextou’ é aquela música pra abrir uma gelada e esquecer os problemas. Eu sempre gostei de cantar o amor, mas também de brincar, de levar alegria”, garantiu.

Reconhecimento ao público paraense

Entre tantos públicos espalhados pelo Brasil, Leonardo faz questão de destacar a força dos fãs paraenses, que historicamente abraçam o sertanejo. “Eu já tive o prazer de cantar em todos os lugares do Brasil, tanto com o meu irmão quanto sozinho, e é sempre bom encontrar meus fãs e ter esse contato com a cultura de outras regiões. Ver a forma que abraçam a cultura sertaneja é bonito demais, obrigado Pará”, agradeceu o artista.

Embora não tenha confirmado datas de apresentações no estado, o cantor deixou claro que deseja reencontrar o público em breve.

Projetos em andamento

Além do Vol.2 de “Minha História Sem Fim”, previsto para os próximos meses, Leonardo também destacou o seu projeto Navio Cabaré, que ocorreu entre os dias 18 e 21 de novembro. O projeto, que nasceu da vontade de cantar com amigos e relembrar modões, se consolidou como um fenômeno nacional. “O Cabaré chegou para representar minha alma festeira e do meu público também… e acabou virando um fenômeno”, festejou Leonardo.