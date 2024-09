Nasce José Leonardo, terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca, 25, deu à luz a seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, 26 — o menino José Leonardo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa.

O bebê nasceu com 3,590 quilos e 49,5 centímetros, e tanto a mãe quanto o filho estão bem. O nome da criança homenageia o pai — José — e o avô — o cantor Leonardo.

Virginia compartilhou detalhes de sua gravidez nas redes sociais, mencionando inclusive o cansaço nas últimas semanas, quando ficou em repouso em sua nova mansão, aguardando a chegada do bebê.

O parto foi realizado pela médica Fabiana Garcia dos Santos, em Goiânia. Além de José Leonardo, Virginia já é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, ambas fruto de seu relacionamento com Zé Felipe.

Considerada a maior influenciadora digital do Brasil, Virginia acumula mais de 48 milhões de seguidores no Instagram.

No ano passado, ela foi eleita a celebridade com maior conexão com a geração Z no Brasil, sendo referência em tendências e moda para jovens nascidos entre 1995 e 2015.

Suas filhas também têm grande destaque nas redes sociais. Em um perfil compartilhado pelas duas, mais de 7 milhões de seguidores acompanham as irmãs no Instagram.

Em abril deste ano, Virginia estreou seu novo programa, 'Sabadou com Virginia', no SBT.