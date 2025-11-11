Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Cantora paraense Ju Abe apresenta “Éden”, videoclipe que une arte independente e ativismo climático

Nova obra tem poesia, crítica social e urgência ambiental

O Liberal
fonte

Ju Abe apresenta “Éden” (Divulgação)

Nesta quarta-feira, 12, Ju Abe lança um novo trabalho: o videoclipe da canção “Éden”. Além da nova obra, a data também marca o aniversário da cantora. Este lançamento foge a algumas regras, já que a canção foi lançada há quatro anos, no segundo álbum da artista, Via pro Despertar – produzido pelo ganhador do Grammy Latino Pipo Pegoraro.

Aprovado com nota máxima no edital da Lei Paulo Gustavo da Prefeitura de Belém em 2023, o clipe transcende o gênero musical para dialogar com a linguagem do cinema, trazendo a produção artística independente paraense para dentro do debate público da COP30, já que o filme contesta a sociedade contemporânea enquanto produtora de um modo de vida consumista e destrutivo, clamando por justiça climática e preservação da vida na Terra.

VEJA MAIS

image Atriz de 'As Branquelas' muda de ramo e se torna criadora de conteúdo adulto
A estrela Maitland Ward disse que a decisão foi movida pelo desejo de ter mais liberdade nas produções audiovisuais

image Rhenan Sanches relança 'Tentativas em Vão' em projeto audiovisual que celebra a música paraense
Regravação marca nova fase da carreira solo do artista e integra o audiovisual “Os Sons Que Vêm do Pará”

image Exposição 'Jovens Líderes da Amazônia' está disponível na Casa Brasil até o fim da COP30
Nove obras mostram retratos e histórias de jovens da Amazônia Legal

Com roteiro de Anna Fernanda Eloísa, “Éden” mostra a personagem de Ju Abe vivendo o drama de quem se sente aprisionada dentro de sua vida na cidade. Representando essa angústia, a equipe do filme construiu dois alter egos que expressam a doença interna da personagem: o primeiro está preso em uma caverna, vivendo em contemplação de meras sombras (fazendo referência ao Mito da Caverna, de Platão), enquanto o segundo alter ego está preso dentro de uma espécie de traje que mais parece uma prisão, com elementos que remetem à tecnologia de ponta contemporânea, numa crítica à sociedade que investe desenfreadamente em tecnologia, mas não consegue solucionar as crises humanitária e ambiental.

“Sou uma artista musical que utiliza a arte para transformar, contestar, reivindicar, denunciar e propor alternativas de vida diferentes das impostas pelo modelo capitalista ultraconsumista e destruidor. Fico muito feliz em contribuir para o debate climático em minha terra natal, justo no momento em que os olhos do mundo se voltam para ela. Porém, mesmo tendo dado um grande passo ao sediar-se em Belém, a COP ainda carece de representatividade popular, e nosso lançamento totalmente independente também está aí para provocar esse debate. Desde já, chamo a todos para participarem também da Cúpula dos Povos, um evento paralelo que está acontecendo em Belém, organizado por movimentos sociais populares que não estão se sentindo representados na COP30”, diz a artista.

Gravado nos assentamentos Mártires de Abril e Abril Vermelho, do MST, o clipe mostra comunidades que vivem e buscam alternativas ao modo de vida urbano que degrada a natureza. O elenco dá vida a camponeses que praticam a agroecologia, em harmonia com a natureza, produzindo alimentos e desenvolvendo modos de viver sustentáveis.

Para a construção de toda essa narrativa, Ju Abe usou cinco figurinos diferentes, todos criados por Nanan Falcão, que também assina a direção de arte, além de ter atuado em cinco cenários diferentes, entre eles, uma caverna realista feita de isopor e papel, criada por Nelson Vilhena.
Além disso, o segundo videoclipe da carreira de Ju Abe traz a premiada paraense Caroline Torres nas direções e fotografia, e mais um robusto elenco de doze camponeses dos assentamentos, além de uma engajada equipe técnica.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

música

Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

LANÇAMENTO

Cantora paraense Ju Abe apresenta “Éden”, videoclipe que une arte independente e ativismo climático

Nova obra tem poesia, crítica social e urgência ambiental

11.11.25 17h24

Apple Martin, filha de Chris Martin e Gwyneth Paltrow, surpreende público ao cantar em show

21.10.25 11h38

CÍRIO DE NAZARÉ 2025

Padre Cavalcante lança clipe e canção inédita em homenagem a Plácido

A música é uma composição da cantora e compositora Amanda de Paulo, a pedido do padre. O clipe está disponível no canal da Basílica, no Youtube

08.10.25 19h59

mistério

Por que o clipe de Beyoncé e Alicia Kiss gravado no Rio há 15 anos nunca foi lançado?

O clipe foi gravado na Favela Santa Marta, na zona sul da capital fluminense.

08.10.25 12h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

HERANÇA

Na COP 30, Luciano Huck comenta sobre os legados que o evento pode deixar para Belém

A visita aconteceu nesta terça (11), um dia após o apresentador circular por pontos turísticos da capital

11.11.25 12h39

TURISTANDO

Em passagem por Belém, Luciano Huck visita museu e assiste à ópera no Theatro da Paz

O comunicador conheceu o espaço e interagiu com o público

11.11.25 10h06

FAMOSOS

Gilberto Gil participa da noite de estreia da ópera “I-Juca Pirama” no Theatro da Paz

O cantor assistiu ao espetáculo ao lado de Flora Gil, Janja e das ministras Marina Silva, Margareth Menezes e Anielle Franco

11.11.25 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda