Rhenan Sanches relança 'Tentativas em Vão' em projeto audiovisual que celebra a música paraense

Dando play nos seus diversos lançamentos, o cantor paraense Rhenan Sanches liberou o clipe da música “Tentativas em Vão”, faixa que marcou sua trajetória artística quando ainda integrava a banda ARK, em 2010. Considerada uma das canções mais lembradas da cena tecnomelody, a música ultrapassa hoje 1,5 milhão de reproduções nas plataformas digitais e permanece presente no repertório das aparelhagens e festas pelo Estado.

Agora em carreira solo, Rhenan decidiu regravar a faixa para integrar o projeto “Os Sons Que Vêm do Pará”, audiovisual gravado em maio deste ano na Aldeia Amazônica, em Belém, reunindo sucessos do artista e clássicos que marcaram gerações da música paraense.

"Tentativas em Vão é uma música muito importante para mim. Ela segue tocando até hoje, é uma das mais pedidas no meu show e também a que mais tem visualizações da época da ARK. Não tinha como ficar de fora do repertório. É com ela que a gente começa esse novo ciclo, com o pé direito”, afirma Rhenan.

O cantor conta que o projeto nasce de um desejo antigo, que começou ainda durante a pandemia. À época, ele planejava realizar uma live chamada “100% Pará”, revisitando clássicos do tecnomelody, brega pop, calypso, lambada e carimbó, proposta que tomou outra proporção e acabou se desdobrando no festival e álbum audiovisual lançado agora.

“Esse projeto é a realização de um sonho que ficou guardado. O que seria uma live se tornou um grande festival. No repertório, consegui retratar músicas que marcaram a minha vida e de muitos paraenses, cantando inclusive com artistas que são minhas referências. É um presente de Deus”, afirma.

Além de álbum e show, “Os Sons Que Vêm do Pará” também nasce como uma label itinerante. A proposta é levar o espetáculo para outras cidades do Pará e do Brasil, envolvendo também artistas locais em cada edição.

“Vamos lançar as músicas por blocos até o início de 2026 e sair em turnê. Em algumas cidades, vamos levar não só o show, mas o festival mesmo, com vários artistas da nossa terra. A ideia é espalhar o melhor da nossa música para o mundo”, reforça o cantor.

No próximo dia 21, Rhenan libera mais uma faixa do seu projeto.