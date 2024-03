Chiquititas: Miguel revela para Gabriela que Mili é sua filha

No capítulo de "Chiquititas" desta terça-feira27, Miguel conta para Gabriela que Marian não é filha deles e que Mili é a verdadeira filha dos dois. Ele conta ainda que Carmen falsificou o testamento de José Ricardo.

Miguel instrui Gabriela a voltar para a mansão, fingir que não sabe nada e conseguir, em segredo, uma amostra para fazer um novo exame de DNA. No porão do orfanato, Carmem, Cintia, Armando, Marian e Matilde descobrem que as telas sumiram e chegam a conclusão que foram os meninos do orfanato.

Pata conta sobre a produção do videoclipe dela com Mc Gui. A chiquitita revela que quer os amigos participando do clipe. Geraldo diz para Bia que não pode adotar Ana junto com ela, por enquanto. Bia não aceita a notícia. Carol e Junior ligam para Dani e a deixam feliz. Os dois contam que estão voltando da lua de mel.

Samuca, Neco, Binho e Mosca entram no quarto de limpeza. Teca vê tudo e avisa Mili. As duas vão atrás deles. Cris vai até a casa da árvore. Ao entrar no local se depara com André, que se declara e entrega um buquê de flores. Cris revela que também gosta do garoto. André se ajoelha e pede a garota em namoro, que aceita.

Teca e Mili entram na sala secreta embaixo do orfanato e se deparam com os meninos. Ao tentarem descobrir o enigma do tesouro, Matilde, Carmen, Marian e Cintia aparecem no local. Miguel vai até a fazenda, que está cercada por capangas de Carmen. Miguel consegue amarrar os três capangas e soltar Simão.

Chico liga para Carol e avisa sobre o desaparecimento das chiquititas. Carol vai com Dani ao orfanato. Nos túneis misteriosos, os 10 primeiros a entrarem no local encontram uma sala com o tesouro. Eles ficam encantados, mas quando correm para pegar a fortuna de ouro, uma luz forte surge e fecha o portal com paredes. As quatro estátuas de forma humana atrás deles criam vida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)