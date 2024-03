Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (27)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (27/02), às 15h25, o filme "Até Que a Sorte Nos Separe", dirigido por Roberto Santucci e interpretado por Leandro Hassum, Danielle Winits, Kiko Mascarenhas, Rita Elmôr, Ailton Graça, Rodrigo Sant'anna e Maurício Sherman. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Tino (Leandro Hassum) e Jane (Danielle Winits) levam uma vida comum, até ganharem na loteria. Após 15 anos ostentando, a família gasta todo o dinheiro, mas Jane não sabe que está no zero. Tino, então, aceita a ajuda de Amauri (Kiko Mascarenhas), um consultor financeiro burocrático e cheio de dramas no casamento com Laura (Rita Elmôr). Ao mesmo tempo, o pai de família tenta esconder a real situação da esposa, que está grávida do terceiro filho. Tino também conta com o apoio de Adelson (Ailton Graça) e dos filhos para enfrentar as confusões que surgem e fingir que tudo continua bem.

Informações do filme

Título original: Até Que a Sorte Nos Separe

Classificação: 10 anos

Duração: 1h44min

Nacionalidade: brasileiro

Gênero: Comédia, Drama

Lançamento: 2012