'Naruto' ganha filme live-action gravado em Hollywood

Naruto, um dos personagens mais icônicos dos quadrinhos e das animações japonesas e um fenômeno no Brasil, está prestes a dar o salto para Hollywood em um filme com atores (Live-action), sob a direção e roteiro de Destin Daniel Cretton (de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis"). A notícia foi divulgada pela revista Hollywood Reporter nesta sexta-feira (23) e movimentou os fãs pelo mundo todo.

"Quando soube que Destin estava envolvido, tinha acabado de assistir a um de seus blockbusters de ação e imediatamente soube que ele seria o diretor perfeito para 'Naruto'", afirmou em comunicado o criador do personagem, Kishimoto Masashi.

"Depois de apreciar seus outros filmes e reconhecer sua habilidade em criar dramas convincentes centrados em personagens, fiquei convencido de que não poderia haver outro diretor para 'Naruto'. Ao conhecê-lo pessoalmente, descobri que ele é um diretor de mente aberta, disposto a considerar minhas sugestões, e senti fortemente que poderíamos colaborar juntos no processo de produção", disse Kishimoto.

Publicado pela primeira vez no Japão em 1999, o mangá de "Naruto" tornou-se um fenômeno cultural global, com mais de 250 milhões de cópias vendidas em mais de 60 países e territórios. A adaptação para anime também se tornou uma das mais populares do mundo.

Ainda não há uma data de estreia definida, mas uma adaptação com atores tem sido um desejo antigo da Lionsgate (Jogos Vorazes). Em 2015, o estúdio chegou a contratar Michael Gracey (O Rei do Show) para dirigir, mas o projeto nunca saiu do papel.