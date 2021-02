Zeca Pagodinho se veste de Naruto e posa ao lado do neto Noah

Nesta terça-feira (2), Zeca Pagodinho “quebrou” a internet após publicar uma série de fotos ao lado do neto, Noah, mas vestido como um dis integrantes da Akatsuki, de Naruto. A publicação no perfil do sambista no Instagram passou de 90 mil curtidas em menos de duas horas.

“Vovô Naruto! Hoje foi dia de farra com o neto Noah! Zeca se transformou no ninja do mangá, tipo uma história em quadrinho japonesa! Conexão Xerém – Japão!”, escreveu Zeca na legenda das fotos.

Com a publicação, Zeca ficou no topo dos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. Internautas aprovaram a publicação do “Vovô Naruto”.

Zeca Pagodinho top 10 melhores seres humanos pic.twitter.com/2pqXrH3EyU — Andreza (@andrezadelgado) February 2, 2021

O que dizer do nosso Zeca??? Conexão xerém - Japão pic.twitter.com/ikXMrJkU5j — Samanta (@MantaAlves) February 2, 2021

O BRASIL NAO MERECE ZECA PAGODINHO



do nada o homem vestido com uniforme da akatsuki



o nosso itachi 🤧 https://t.co/0aJDUrXbaO — ste (@etserbu) February 2, 2021