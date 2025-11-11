Exposição 'Jovens Líderes da Amazônia' está disponível na Casa Brasil até o fim da COP30
Nove obras mostram retratos e histórias de jovens da Amazônia Legal
A exposição “Jovens Líderes da Amazônia” está aberta ao público, na Casa Brasil, localizada na Praça Waldemar Henrique, em Belém. A mostra, que segue até o final da COP30, dia 21 de novembro, apresenta o Conselho Climático e Social de Jovens, criado durante a I Cúpula de Jovens Líderes da Amazônia Legal, realizada em outubro pelo Instituto.
A entrada é gratuita.
Promovida pelo Instituto COJOVEM (Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável), as obras reunem retratos e histórias de jovens da Amazônia Legal que atuam na linha de frente da construção de um futuro mais justo e sustentável.
“Essa exposição mostra os rostos que estão reproduzindo seus sonhos em uma vida de lutas e ações nos seus territórios. Somos sementes forjadas nas ausências de políticas e orçamentos públicos e que, por meio da resistência, entenderam que investir nas juventudes da Amazônia é conservar o planeta”, afirma Karla Braga, diretora executiva do Instituto e líder do Conselho.
O projeto tem conceito artístico da fotógrafa Tereza Maciel e expografia assinada pelos arquitetos Ana Clara Fonseca e Lucas Negrão, que traduziram em forma e espaço o protagonismo das juventudes amazônidas.
As imagens apresentam nove representantes dos estados da Amazônia Legal — Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins — que, ao lado de outros 18 jovens líderes, elaboraram a Declaração Unificada pelos Direitos das Juventudes Amazônidas. O documento defende a redução das desigualdades e a criação de secretarias estaduais de juventude como estratégia de fortalecimento de políticas públicas na região.
“A valorização da nossa existência, com uma fotografia tão potente feita sob o olhar de Tereza, me faz lembrar que existe BE-LE-ZA na nossa luta, na nossa forma de existir e na nossa forma de RESISTIR”, declara Irlan Paixão, transativista amapaense e uma das lideranças retratadas na mostra.
A exposição integra as ações multiterritoriais do Instituto durante a conferência na capital paraense. Os jovens retratados também integram os painéis do Fórum COJOVEM, realizado dentro da Freezone, até o final da COP 30.
