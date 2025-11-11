Capa Jornal Amazônia
Exposição 'Jovens Líderes da Amazônia' está disponível na Casa Brasil até o fim da COP30

Nove obras mostram retratos e histórias de jovens da Amazônia Legal

O Liberal
fonte

Exposição 'Jovens Líderes da Amazônia' (Divulgação)

A exposição “Jovens Líderes da Amazônia” está aberta ao público, na Casa Brasil, localizada na Praça Waldemar Henrique, em Belém. A mostra, que segue até o final da COP30, dia 21 de novembro, apresenta o Conselho Climático e Social de Jovens, criado durante a I Cúpula de Jovens Líderes da Amazônia Legal, realizada em outubro pelo Instituto.

A entrada é gratuita.

Promovida pelo Instituto COJOVEM (Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável), as obras reunem retratos e histórias de jovens da Amazônia Legal que atuam na linha de frente da construção de um futuro mais justo e sustentável.

“Essa exposição mostra os rostos que estão reproduzindo seus sonhos em uma vida de lutas e ações nos seus territórios. Somos sementes forjadas nas ausências de políticas e orçamentos públicos e que, por meio da resistência, entenderam que investir nas juventudes da Amazônia é conservar o planeta”, afirma Karla Braga, diretora executiva do Instituto e líder do Conselho.

 O projeto tem conceito artístico da fotógrafa Tereza Maciel e expografia assinada pelos arquitetos Ana Clara Fonseca e Lucas Negrão, que traduziram em forma e espaço o protagonismo das juventudes amazônidas.

As imagens apresentam nove representantes dos estados da Amazônia Legal — Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins — que, ao lado de outros 18 jovens líderes, elaboraram a Declaração Unificada pelos Direitos das Juventudes Amazônidas. O documento defende a redução das desigualdades e a criação de secretarias estaduais de juventude como estratégia de fortalecimento de políticas públicas na região.

image Exposição 'Jovens Líderes da Amazônia' (Divulgação)

“A valorização da nossa existência, com uma fotografia tão potente feita sob o olhar de Tereza, me faz lembrar que existe BE-LE-ZA na nossa luta, na nossa forma de existir e na nossa forma de RESISTIR”, declara Irlan Paixão, transativista amapaense e uma das lideranças retratadas na mostra.

A exposição integra as ações multiterritoriais do Instituto durante a conferência na capital paraense. Os jovens retratados também integram os painéis do Fórum COJOVEM, realizado dentro da Freezone, até o final da COP 30.

 

