Fernanda Thurann celebra a pré estreia de ‘Tainá e os ‘Guardiões da Amazônia’ na COP30, em Belém

‘Tainá e os ‘Guardiões da Amazônia - em busca da flecha azul’ terá pré estreia especial para convidados da COP30 nesta quinta, dia 13, em Belém do Pará, na Casa BNDES, no Convento dos Mercedários, da UFPA (Universidade Federal do Pará). A animação dirigida por Alê Camargo e Jordan Nugem acompanha Tainá e seus amigos inseparáveis (o macaquinho Catu, o urubu-rei Pepe e a ouricinha Suri) em uma missão para encontrar a Flecha Azul, um amuleto que os guiará como Guardiões da Amazônia e os ajudará a impedir que a floresta seja destruída.

Para Fernanda Thurann, produtora associada do longa de animação, integrar o projeto é mais do que uma realização profissional, é um compromisso com a Amazônia e com as novas gerações. “Estrear na COP 30 é simbólico. É o cinema brasileiro mostrando ao mundo que entretenimento e consciência ambiental podem caminhar juntos. A floresta sempre foi a grande protagonista das nossas histórias. É um filme que fala de encantamento, mas também de urgência, e esse diálogo é o que move nosso trabalho”, explica.

O filme conta com a co-produção da Brisa filmes, que tem Fernanda como CEO. “Como co-produtora, ver 'Tainá e os Guardiões da Amazônia - em busca da flecha azul' estrear na COP 30 reforça a importância de uma produção audiovisual que une propósito e sustentabilidade. O Brasil tem muito a dizer sobre meio ambiente, e o cinema é uma das formas mais potentes de fazer essa mensagem ecoar”, reflete.

A pré estreia é principal atração do CineCOP BNDES e contará com a presença do elenco e da cantora Fafá de Belém, voz original de um dos personagens do filme.