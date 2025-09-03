Capa Jornal Amazônia
Fernanda Thurann apresenta o monólogo ‘Os Encantados do Sossego’ no Marajó

A apresentação gratuita acontece neste sábado, 6, em Soure, e faz parte da programação do Fest.Ce Marajó. Edyr Augusto colabora com o roteiro

fonte

O hábito ancestral das famílias de se sentar para ouvir histórias fantásticas é resgatado no espetáculo “Os Encantados do Sossego”, estrelado pela atriz Fernanda Thurann (Divulgação)

Neste sábado, 06, dentro da programação do o primeiro Festival de Marajoara de Imersão Artística: Cerâmica e Carimbó, no Pacoval, no Marajó, o espetáculo “Os Encantados do Sossego”, estrelado pela atriz Fernanda Thurann, será apresentado de forma gratuita, a partir das 19h.
O enredo apresenta o hábito ancestral das famílias de se sentar para ouvir histórias fantásticas. Com direção de por Monique Sobral de Boutteville, que também assina a dramaturgia ao lado de Edyr Augusto, ambos de Belém do Pará. 

“Os Encantados do Sossego” é um resgate à tradição de contação de estórias na qual a atriz Fernanda Thurann interpreta Joana, habitante da Ilha de Marajó, no estado do Pará, e fala sobre as trevas das “encantarias” sofridas pela sua família. Ela usa dos fatos extraordinários que se abateram sobre ela os seus familiares para propor uma viagem no imaginário das lendas e mitos da região.“A peça é um convite a ouvir novamente o que muitas vezes esquecemos: os mitos, os encantados, as narrativas que moldam nossa identidade. É um gesto de respeito e de celebração à oralidade da região”, explica Fernanda.

Segundo Monique de Boutteville, idealizadora do projeto, o espetáculo nasceu da pesquisa para o doutorado dela sobre a preservação de algumas práticas artísticas/culturais amazônicas. “A pesquisa foi iniciada com a atriz Fernanda Thurann em 2015, como um processo de coleta lúdica de dados. Rapidamente, percebemos a potência cênica das narrativas e dos dispositivos de contação que identifico como métodos próprios ao contador marajoara”, revela.  

A trama explora lendas e mitos amazônicos ao acompanhar a história de Joana, uma mulher que vive na “Casa do Sossego”, na Ilha do Marajó, na foz do Rio Amazonas. Ela embarca em suas lembranças mais antigas para desvendar os mistérios que rondam a sua família. E se depara com eventos extraordinários – ora trágicos, ora fantásticos – que pairaram sobre aquele núcleo, depois que a família decidiu morar em terras Marajoaras.

A atriz Fernanda não esconde a expectativa com a apresentação e o reencontro com o público marajoara após 11 anos. Ela se apresentou na Ilha pela primeira vez em 2015 e em 2022 em Belém com “Os Encantados do Sossego”. “É um retorno simbólico, quase ritualístico. Apresentar esse monólogo na Ilha de Marajó significa levar a obra para a terra que a inspirou, diante do povo que carrega essas histórias na pele e na memória. É como reencontrar um velho amigo. O tempo passou, eu mudei, o público mudou, mas a essência da obra permanece viva, pulsante, pronta para se reinventar em cada apresentação”, enumera.

A construção da protagonista também evoca importantes temas do universo feminino, como a solidão, a perda e a maternidade. “Eu me identifico com a Joana em diversos aspectos. Talvez muito desse lugar de solidão me é bastante particular e essa ideia de crescer e se ver só no mundo. Essa rotatividade de pessoas e sentimentos que entram e saem de nossas vidas. Outro ponto de identificação é a força que ela tem de, mesmo nas adversidades, tirar algo bonito e valoroso”, conta a atriz.

Os objetos de cena do espetáculo, inclusive, são assinados pelo artista-artesão Ronaldo Guedes, do ateliê Arte Mangue Marajo, ceramista marajoara que traz à cena elementos em barro e madeira. O trabalho do artista também fala sobre ancestralidade e é marcado pelo grafismo típico da região. “Buscamos valorizar a tradição da contação de histórias, trazendo as lendas amazônicas para o palco com a força da palavra e da imaginação, como um encontro entre o teatro e a memória coletiva”, explica. O objetivo é promover através da emoção uma conexão entre o místico e as raízes do local. “Um mergulho sensorial, poético e afetivo. Não é apenas teatro, é uma experiência que mistura rito, memória e imaginação. O público pode esperar emoção e encantamento. Cada espectador será convidado a atravessar fronteiras entre o real e o mítico, entre o silêncio e a palavra”.

Agende-se 

‘Os Encantados do Sossego’, com Fernanda Thurann no Fest.Ce Marajó
Dia: sábado, 06
Horário: 19h
Local: Soure, Marajó, no bairro Pacoval
Classificação etária: Livre.
Duração: 40 minutos.
Evento gratuito

