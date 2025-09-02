Capa Jornal Amazônia
'Ainda Estou Aqui' é escolhido Melhor Filme do Ano pela crítica internacional

O filme estrelado por Fernanda Torres acumula 61 prêmios nacionais e internacionais

Estadão Conteúdo
fonte

Filme de Walter Salles ganhou a categoria "Melhor Filme Internacional" deste ano, no Oscar (Foto/Divulgação)

Pela primeira vez na história, um longa-metragem brasileiro vai ganhar um Grand Prix da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci), que conta com membros de 75 países. E o escolhido foi o multi-premiado Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que estará presente na cerimônia de premiação marcada para o dia 19 de setembro, durante o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha.

Com este prêmio, o filme estrelado por Fernanda Torres acumula 61 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Oscar de Melhor Filme Internacional; o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres); seis prêmios do júri popular nos festivais de Rotterdam; Vancouver; Mill Valley e Philadelphia Film Festival, nos Estados Unidos; Pessac, na França e na Mostra Internacional de Cinema de S. Paulo e 13 prêmios Grande Otelo, concedidos pela Academia Brasileira de Cinema. O longa foi selecionado para mais de 50 festivais pelo Brasil e pelo mundo.

Ainda Estou Aqui acompanha o drama da família Paiva depois que Rubens Paiva é levado por militares a paisana e desaparece. Eunice Paiva, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e para seus filhos. O filme foi baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, um dos cinco filhos do casal.

