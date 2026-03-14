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BBB 26: dinâmica deste sábado (15) vai emparedar três participantes na 9ª formação

Brothers e sisters serão divididos em três grupos para jogar Pedra, Papel e Tesoura e iniciar a formação do 9º Paredão

O Liberal
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Tadeu Schmidt conduzirá uma dinâmica que terminará com três brothers emparedados (Reprodução / Globo)

A edição ao vivo do Big Brother Brasil 26 deste sábado, 14, promete movimentar a casa com uma dinâmica inédita comandada por Tadeu Schmidt. Na ocasião, três participantes serão enviados diretamente ao paredão em uma prova que exclui a participação do líder.

Para a formação da berlinda, os doze competidores serão divididos em três grupos de quatro integrantes, e cada equipe terá um representante para sortear, em uma urna, um dos elementos clássicos da brincadeira Pedra, Papel ou Tesoura.

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A dinâmica seguirá a lógica tradicional do jogo para definir os emparedados: o grupo Pedra deverá indicar um jogador do grupo Tesoura; o grupo Papel escolherá alguém do grupo Pedra; e o grupo Tesoura selecionará um participante do grupo Papel.

E um dos emparedados ainda terá a chance de se livrar da berlinda com a Máquina do Poder. No programa da última quinta (12), Tadeu Schmidt explicou como vai funcionar a dinâmica de domingo:

"Cada senha dá direito a compra de apenas uma caixa. Depois de concluir a compra, a pessoa tem que ir para o fim da fila e pegar uma nova senha se quiser fazer novas compras", iniciou o apresentador.

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