Morre Pierrot, mascote da Livraria Fox, aos 21 anos

Quem frequentava a Livraria Fox, em Belém, provavelmente já se deparou com Pierrot acomodado entre livros ou sobre as estantes. O gato, que se tornou mascote e figura conhecida do espaço, morreu nesta sexta-feira (1º), aos 21 anos.

Conhecido como "Gato da Fox", ele acompanhou diferentes fases do estabelecimento, desde o período em que funcionava também como locadora de vídeos, até se consolidar como livraria. A morte foi comunicada por meio das redes sociais oficiais do mascote. Segundo a publicação, ele faleceu de causas naturais, relacionadas à idade, após receber cuidados até os últimos momentos.

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“Com profunda tristeza informamos que nosso amado Pierrot partiu nessa madrugada cercado de muito amor, de cuidados e de orações. Sua partida ocorreu de causas naturais, por conta de comprometimentos inerentes à passagem do tempo”, diz um trecho da nota.

Ao longo dos anos, Pierrot se tornou parte da rotina de clientes e visitantes. Era comum vê-lo circulando pelos corredores ou descansando entre prateleiras, o que ajudou a construir uma relação afetiva com diferentes gerações de paraenses.

"Aradecemos de todo coração as demonstrações de afeto por ele no decorrer desses 21 anos. Sem dúvida alguma, o amor de vocês o nutriu até os últimos momentos de vida. Como ele mesmo diria: 'Fãs, vocês são os melhores fãs do mundo!'", finaliza a nota.

Após o anúncio da morte, a publicação reuniu diversas mensagens de despedida. Frequentadores compartilharam lembranças e destacaram a importância do animal em suas experiências no local.

Após o fechamento da Livraria Fox, em 2023, frequentadores passaram a questionar o destino do mascote, conhecido por circular livremente pelo espaço e interagir com o público.

Na ocasião, Pierrot foi oficialmente adotado por Deborah Miranda, sócia-proprietária da livraria, que passou a cuidar do animal fora do ambiente comercial.

Deborah Miranda e Pierrot. (Cristino Martins / O Liberal)