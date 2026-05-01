Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Estados Unidos fazem alerta para turistas americanos sobre show da Shakira no Rio

Dentre as recomendações da embaixadas para cidadãos norte-americanos, estão evitar expor objetos de valor na praia

Estadão Conteúdo

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta para os turistas norte-americanos que pretendem assistir ao megashow gratuito de Shakira na Praia de Copacabana. A colombiana se apresenta neste sábado, 2, no Rio de Janeiro. A expectativa é que o show atraia 2 milhões de pessoas.

Dentre as recomendações da embaixadas para cidadãos norte-americanos, estão evitar expor objetos de valor na praia e prestar atenção nos arredores. "Mais de um milhão de fãs devem ir ao show. Grandes multidões são imprevisíveis e podem oferecer riscos", alerta o comunicado.

As orientações dos EUA para o show da Shakira no Rio

  • Esteja atento aos arredores e conheça suas rotas de saída.
  • Faça planos de contingência caso você se separe de amigos ou familiares.
  • Evite expor objetos de valor (celulares, joias, passaportes).
  • Cuide da sua comida e bebida o tempo todo.
  • Planeje seu transporte com antecedência e use serviços confiáveis.
  • Saiba o endereço da sua acomodação e compartilhe-o com seu contato de emergência.

Shakira na Praia de Copacabana

Shakira se apresenta no projeto anual Todo Mundo no Rio, promovido pela prefeitura da cidade e pela iniciativa privada, neste sábado. Antes da colombiana, Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) também fizeram megashows em Copacabana.

O show está marcado para começar às 21h45 e terá transmissão da TV Globo. A programação começa cedo: o DJ brasileiro Vintage Culture se apresenta entre 17h45 e 18h45, seguido pelo DJ Maz, das 19h às 20h30. Após a atração principal, haverá uma apresentação de Papatinho e Melody.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Shakira

Rio de Janeiro

Copacabana

EUA

show

alerta

turistas
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOW

Milton Cunha comanda transmissão de show histórico de Shakira em Copacabana no Todo Mundo no Rio

Confira os detalhes da cobertura na TV Globo, Multishow e Globoplay

01.05.26 12h27

SAÚDE

Fabiano, da dupla com César Menotti, perde mais de 60 kg em três anos

O artista chegou a pesar 180 kg em 2023

01.05.26 9h31

DENÚNCIA

Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão

A artista deve comparecer a uma audiência na próxima segunda-feira (4/5)

01.05.26 9h26

SAMBA

Arlindinho celebra o Dia do Trabalhador em Belém com o espetáculo ‘Meu Lugar’

Evento contará com dois palcos e apresentações de Nosso Tom, Mariza Black e Arthur Espíndola, unindo a nova geração e ícones locais

01.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

revelação

Andressa Urach diz que famoso foi 'pior que Neymar' na cama; saiba quem

Influenciadora relembra encontros com celebridades e afirma ter se decepcionado

30.04.26 21h06

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (01/05)?

O filme "Pica-Pau: O Filme" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

01.05.26 11h00

DENÚNCIA

Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão

A artista deve comparecer a uma audiência na próxima segunda-feira (4/5)

01.05.26 9h26

denúncias

Brasileira que processa MrBeast mostra reunião em trabalho de parto

A empresa negou todas as acusações de assédio sexual, retaliação e ambiente de trabalho hostil feitas pela brasileira

01.05.26 16h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda