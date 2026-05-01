Estados Unidos fazem alerta para turistas americanos sobre show da Shakira no Rio

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta para os turistas norte-americanos que pretendem assistir ao megashow gratuito de Shakira na Praia de Copacabana. A colombiana se apresenta neste sábado, 2, no Rio de Janeiro. A expectativa é que o show atraia 2 milhões de pessoas.

Dentre as recomendações da embaixadas para cidadãos norte-americanos, estão evitar expor objetos de valor na praia e prestar atenção nos arredores. "Mais de um milhão de fãs devem ir ao show. Grandes multidões são imprevisíveis e podem oferecer riscos", alerta o comunicado.

As orientações dos EUA para o show da Shakira no Rio

Esteja atento aos arredores e conheça suas rotas de saída.

Faça planos de contingência caso você se separe de amigos ou familiares.

Evite expor objetos de valor (celulares, joias, passaportes).

Cuide da sua comida e bebida o tempo todo.

Planeje seu transporte com antecedência e use serviços confiáveis.

Saiba o endereço da sua acomodação e compartilhe-o com seu contato de emergência.

Shakira na Praia de Copacabana

Shakira se apresenta no projeto anual Todo Mundo no Rio, promovido pela prefeitura da cidade e pela iniciativa privada, neste sábado. Antes da colombiana, Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) também fizeram megashows em Copacabana.

O show está marcado para começar às 21h45 e terá transmissão da TV Globo. A programação começa cedo: o DJ brasileiro Vintage Culture se apresenta entre 17h45 e 18h45, seguido pelo DJ Maz, das 19h às 20h30. Após a atração principal, haverá uma apresentação de Papatinho e Melody.