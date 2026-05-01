Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão

A artista deve comparecer a uma audiência na próxima segunda-feira (4/5)

O Liberal
fonte

Britney Spears responderá processo criminal por embriaguez ao volante (Reprodução)

O Ministério Público dos Estados Unidos oficializou uma denúncia criminal contra Britney Spears por conduzir veículo motorizado sob efeito de álcool. O fato ocorreu em uma rodovia na Califórnia, no dia 4 de março, quando a polícia deteve a artista após observar o automóvel em alta velocidade e realizando manobras em zigue-zague. Spears foi encaminhada a uma unidade hospitalar para a realização de exames sanguíneos, que confirmaram a concentração de álcool no organismo.

VEJA MAIS

image Britney Spears é acusada de dirigir sob a influência de álcool e drogas
A denúncia criminal não especifica que tipo de álcool ou drogas, nem a quantidade que Spears teria consumido

image Britney Spears acusa ex-segurança de invadir seu celular e acessar arquivos pessoais; entenda
Thomas Bunbury teria cometido o crime cibernético após ser demitido pela cantora em agosto de 2025

image Ex-marido de Britney Spears diz que cantora usou cocaína durante amamentação
Artista se pronuncia nas redes sociais e critica exposição da vida pessoal em novo livro

A promotoria apresentará uma proposta de acordo durante a audiência de instrução programada para a próxima segunda-feira, dia 4 de maio. Segundo informações publicadas pelo TMZ, a oferta prevê uma penalidade reduzida devido ao nível de álcool registrado e à classificação da infração. Caso a ré recuse os termos do acordo, o processo seguirá os trâmites que podem resultar em pena de reclusão.

Representantes da cantora comunicaram que o episódio gerou sentimentos de arrependimento e que Britney Spears optou pela internação voluntária em uma clínica de reabilitação. A decisão de buscar tratamento para a dependência de álcool e de medicamentos ocorreu após diálogos com seus filhos, Sean Preston e Jayden James. Detalhes sobre o período de permanência ou a localização da instituição de saúde não foram divulgados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Britney Spears
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Fabiano, da dupla com César Menotti, perde mais de 60 kg em três anos

O artista chegou a pesar 180 kg em 2023

01.05.26 9h31

DENÚNCIA

Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão

A artista deve comparecer a uma audiência na próxima segunda-feira (4/5)

01.05.26 9h26

SAMBA

Arlindinho celebra o Dia do Trabalhador em Belém com o espetáculo ‘Meu Lugar’

Evento contará com dois palcos e apresentações de Nosso Tom, Mariza Black e Arthur Espíndola, unindo a nova geração e ícones locais

01.05.26 8h00

MÚSICA

Morfina Punk lança EP 'Caderno de Fazer Refrão' com seis faixas inéditas nas plataformas

Novo trabalho da banda paraense mistura punk, grunge e influências amazônicas, além de trazer proposta com viés social

30.04.26 18h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

DENÚNCIA

Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão

A artista deve comparecer a uma audiência na próxima segunda-feira (4/5)

01.05.26 9h26

revelação

Andressa Urach diz que famoso foi 'pior que Neymar' na cama; saiba quem

Influenciadora relembra encontros com celebridades e afirma ter se decepcionado

30.04.26 21h06

CULTURA

1º Amostraí 2026, no Casarão do Boneco, em Belém, recebe crianças de todas as idades

A partir das 17h, crianças e adultos que cultivam sua criança interior poderão conferir espetáculos teatrais para mexer com a sensibilidade de cada um, a um preço simbólico para manter o Casarão no bairro da Campina

01.05.26 8h00

SAMBA

Arlindinho celebra o Dia do Trabalhador em Belém com o espetáculo ‘Meu Lugar’

Evento contará com dois palcos e apresentações de Nosso Tom, Mariza Black e Arthur Espíndola, unindo a nova geração e ícones locais

01.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda