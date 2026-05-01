Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão

O Ministério Público dos Estados Unidos oficializou uma denúncia criminal contra Britney Spears por conduzir veículo motorizado sob efeito de álcool. O fato ocorreu em uma rodovia na Califórnia, no dia 4 de março, quando a polícia deteve a artista após observar o automóvel em alta velocidade e realizando manobras em zigue-zague. Spears foi encaminhada a uma unidade hospitalar para a realização de exames sanguíneos, que confirmaram a concentração de álcool no organismo.

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A promotoria apresentará uma proposta de acordo durante a audiência de instrução programada para a próxima segunda-feira, dia 4 de maio. Segundo informações publicadas pelo TMZ, a oferta prevê uma penalidade reduzida devido ao nível de álcool registrado e à classificação da infração. Caso a ré recuse os termos do acordo, o processo seguirá os trâmites que podem resultar em pena de reclusão.

Representantes da cantora comunicaram que o episódio gerou sentimentos de arrependimento e que Britney Spears optou pela internação voluntária em uma clínica de reabilitação. A decisão de buscar tratamento para a dependência de álcool e de medicamentos ocorreu após diálogos com seus filhos, Sean Preston e Jayden James. Detalhes sobre o período de permanência ou a localização da instituição de saúde não foram divulgados.