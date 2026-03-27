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Britney Spears acusa ex-segurança de invadir seu celular e acessar arquivos pessoais; entenda

Thomas Bunbury teria cometido o crime cibernético após ser demitido pela cantora em agosto de 2025

Victoria Rodrigues
fonte

Apesar da artista ter abandonado os palcos, ela já revelou que ainda pensa em seguir com a carreira musical. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A cantora Britney Spears acusou o ex-segurança Thomas Bunbury de invadir seu celular e acessar arquivos pessoais sem autorização, o que incluiu fotos, vídeos e documentos, que eram considerados confidenciais. O profissional teria hackeado o aparelho logo após ter sido demitido e o crime foi realizado com os arquivos direto dos dispositivos eletrônicos da artista, que ele sabia que estavam guardados em uma "nuvem".

Antes de cometer o crime, Thomas havia sido demitido pela cantora em agosto de 2025, após ele supostamente violar um acordo de confidencialidade ao se comunicar com fãs e veículos de imprensa em uma ocasião. Enquanto ele estava com o acesso aos arquivos de Britney, ela não conseguia abrir ou rever esses itens em diversos momentos, por isso decidiu falar com seu advogado depois de desconfiar do caso.

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Privacidade de Britney Spears

Com a privacidade invadida de Britney Spears, o advogado da cantora decidiu enviar uma notificação extrajudicial ao acusado Thomas Bunbury depois dele ter acessado as fotos, os vídeos e os documentos da artista sem o seu consentimento. Na carta que foi enviada no mês passado, a cantora alegou que ele teria violado diversas leis estaduais e federais que estão ligadas ao suposto crime cibernético.

Embora Britney não tenha nenhum dado vazado por meio da ação de Thomas, a artista ameaçou denunciá-lo às autoridades judiciais devido a gravidade da situação e a preocupação que estava com relação ao caso. De acordo com informações divulgadas pelo TMZ, os arquivos que foram vistos sem a autorização da Princesinha do Pop, estavam no iCloud de seus aparelhos da Apple, como iPhone e Macbook.

Aém disso, a cantora disse que seria prudente o seu ex-segurança se manter bem longe de seus dispositivos e contas pessoais que ele teve acesso por meio do hackeamento. E ainda, que ele apagasse todas as cópias que ele pode ter feito durante esse tempo e, caso ele tenha enviado pelo menos uma de suas fotos a alguém, ou até arquivos e documentos para outro dispositivo, ela deseja ser imediatamente informada.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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