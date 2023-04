Jesus Luz sensualiza nu em cachoeira durante ensaio fotográfico; fãs reagem na internet

O DJ Jesus Luz foi marcado em alguns cliques ousados, nesta sexta-feira (28), pelas redes sociais durante um banho de cachoeira. O que chamou a atenção do registro foi que o famoso estava nu. O resultado do ensaio fotográfico levou os fãs a reagirem positivamente à ousadia.

As imagens foram compartilhadas no Instagram. Jesus escondeu suas “partes”, mas deixou parte do bumbum visível. “O menino tá ousado mesmo”, “Deus tá vendo o tanto de zoom que você tá fazendo”, “Um sem vergonha”, “Sem maturidade para essa foto” ,”Cuidado que esse rio tem cobra”, “Ele sabe que é gostoso, mais triste é isso”, “Viva a natureza e toda beleza ao seu redor”, dispararam os fãs.

Essa não é a primeira vez que Jesus causa na internet. O artista já foi fotografado de sunga branca também em uma cachoeira. O volume na peça rendeu muitos comentários ousados na web.

Jesus Luz acumula mais de 900 mil seguidores na rede social. Ele ficou conhecido nacional e internacionalmente após um affair com a cantora Madonna.