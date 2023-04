Jason Momoa, de ‘Aquaman’ aparece em vídeo nu dentro de casa; veja

O ator Jason Momoa, conhecido por seu papel como Aquaman, chamou a atenção da mídia e dos fãs ao se exercitar completamente nu em um vídeo produzido para a revista Men's Health. Aos 43 anos, o ator pedalou uma bicicleta enquanto revelava detalhes sobre sua rotina de treinos e alimentação.

No vídeo, entre cortes, o ator aparece sem camisa e em outros momentos completamente nu. A parte íntima de Momoa foi coberta por uma animação de uma garrafa, mas seu bumbum ficou totalmente exposto. A iniciativa do ator em se exercitar sem roupa gerou uma reação mista dos seguidores da revista no YouTube, com alguns elogiando sua confiança e outros criticando a decisão de se expor dessa forma.

É importante lembrar que a exposição pública do corpo de uma pessoa deve ser sempre feita com consentimento e respeito à privacidade. Independentemente disso, a ação de Momoa pode ter aumentado sua visibilidade e gerado ainda mais expectativa em relação à próxima continuação de Aquaman, prevista para ser lançada no final deste ano.