Jason Momoa, conhecido por Aquaman, revela hábito diferente nos sets de filmagem

O ator Jason Momoa (43) é conhecido por seus papéis como Aquaman e por interpretar Khal Drogo, na série Game of Thrones. Entretanto, o havaíano chamou a atenção por um hábito particular que revelou em entrevista para o programa "Entertainment Tonight": a criação de playlists que elabora para tocar nos sets de filmagem.

Em seu mais novo trabalho, Jason interpreta Flip, um criminoso que ajuda uma órfã, no filme “Slumberland: O Reino dos Sonhos”, produzido pela Netflix. O cantor revelou que durante a gravação do filme, ele e outros atores dançaram ao som de sua playlist, que contém diversas músicas dos anos 80. Veja um vídeo de um dos momentos animados no set:

“Nós tivemos que dançar Dua Lipa. Tivemos muito anos 80 no set. Também tivemos Pat Benatar. Também ouvimos Def Leppard, um pouco de Mötley Crüe, Billy Idol”, contou o ator. A fama do ator com as músicas é tão grande que a Apple Music incluiu uma de suas playlists na série See, com algumas das músicas favoritas do ator, como Red Hot Chilli Peppers, Metallica e Guns ‘N Roses.

Ator revela motivo da escolha pelo papel

Segundo Jason, a escolha por interpretar Flip se deu por conta de suas duas filhas: “Eu fiz isso pelos meus bebês. Esse é o tipo de coisa que eu quero que minhas filhas assistam. Esse é um papel inimaginável”, afirmou o ator.

Nos bastidores, o ator chegou a dançar com sua filha de 15 anos, Lola, e a atriz que interpreta a jovem órfã, Marlow Barkley. O filme teve um impacto tão grande em Jason que ele chegou a adotar o javali que aparece no filme.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)