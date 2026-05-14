Museus de Belém para visitar e conhecer: guia completo com atrações e horários

Belém é reconhecida pela gastronomia amazônica, pelas tradições religiosas e pelos cenários históricos que fazem parte da identidade da cidade. Mas a capital paraense também reserva uma rica programação cultural em seus museus, que ajudam a contar a história da Amazônia e do povo paraense por meio de acervos, exposições e experiências interativas.

Para quem deseja conhecer esse lado da cidade, os museus de Belém são paradas obrigatórias em qualquer roteiro turístico cultural. Espalhados por diferentes bairros, esses espaços reúnem arte, ciência, arqueologia, religiosidade e memória. A seguir, confira 10 dos principais espaços culturais de Belém e o que fazer em cada um deles.

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1. Museu das Amazônias (MAZ)

O Museu das Amazônias (MAZ), instalado no Porto Futuro II, é um dos espaços culturais mais recentes de Belém e rapidamente se consolidou como um novo ponto turístico da cidade.

O local reúne ciência, arte e tecnologia em experiências imersivas que apresentam as múltiplas realidades da Amazônia, incluindo perspectivas indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas. Entre os destaques estão exposições temporárias e permanentes, como mostras fotográficas e instalações sensoriais.

O espaço é ideal para quem busca uma experiência interativa e reflexiva sobre a região amazônica. Para acompanhar a programação e as exposições, acesse as redes sociais oficiais do espaço, @museudasamazonias.

Espaço no Porto Futuro II reúne exposições imersivas sobre a diversidade e as múltiplas realidades da Amazônia. (Agência Pará)

📍 Endereço: Rua Belém, s/n, Reduto (Porto Futuro II)

🕒 Funcionamento: segunda-feira e domingo, das 10h às 20h (última entrada às 19h)

🎟️ Entrada: gratuita

2. Museu do Círio

O Museu do Círio é um dos espaços mais importantes para quem deseja conhecer a história da maior manifestação religiosa do Pará. Localizado no Complexo Feliz Lusitânia, na Cidade Velha, o museu reúne cerca de 2 mil peças, incluindo ex-votos, mantos, imagens sacras, brinquedos de miriti e objetos que retratam a trajetória do Círio de Nazaré.

A exposição permanente permite visitar o espaço em qualquer época do ano e entender a dimensão cultural e histórica da festividade reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Para acompanhar a programação e as exposições, acesse as redes sociais da Secult.

Acervo preserva a história e os símbolos do Círio de Nazaré, maior manifestação religiosa do Pará. (Foto: Bruno Cecim / Agência Pará)

📍 Endereço: rua Padre Champagnat, s/n, Cidade Velha

🕒 Funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 17h

🎟️ Entrada: gratuita

3. Museu de Gemas do Pará

Instalado no Espaço São José Liberto, o Museu de Gemas do Pará apresenta uma coleção de minerais, cristais e pedras preciosas que ajudam a contar a história da gemologia no estado.

O prédio, que já funcionou como convento e presídio, também é uma atração histórica por si só. No local, os visitantes podem observar diamantes, ametistas, turmalinas, quartzos e joias inspiradas na cultura amazônica. O complexo também inclui o Jardim da Liberdade, a Casa do Artesão e oficinas de joalheria.

Para acompanhar a programação e as exposições, acesse as redes sociais do Espaço São José Liberto.

Local no Espaço São José Liberto exibe pedras preciosas, minerais e joias inspiradas na cultura amazônica. (Agência Pará)

📍 Endereço: Praça Amazonas, s/n, Jurunas

🕒 Funcionamento: terça-feira a sábado, das 10h às 18h; domingos e feriados, das 10h às 14h

🎟️ Entrada: gratuita

4. Museu Amazônico da Navegação

Localizado dentro do Mangal das Garças, o Museu Amazônico da Navegação (MAN) retrata a relação histórica dos povos amazônicos com os rios. O acervo reúne embarcações, maquetes, remos, redes de pesca, fotografias e painéis que mostram a importância da navegação para o desenvolvimento da região.

A visita é uma oportunidade para conhecer as diferentes tipologias de barcos e compreender como as águas moldaram a cultura amazônica. O museu é monitorado e integra o passeio pelo Mangal das Garças, cuja entrada é gratuita.

Exposição no Mangal das Garças destaca a relação dos povos amazônicos com os rios e as embarcações regionais. (Agância Pará)

📍 Endereço: rua Carneiro da Rocha, s/n, Cidade Velha (Mangal das Garças)

🕒 Funcionamento: conforme o horário de funcionamento do parque

🎟️ Entrada: R$ 9 (inteira) e R$ 4,50 (meia); grátis às terças-feiras e no primeiro domingo do mês

5. Museu de Arte Sacra do Pará

O Museu de Arte Sacra do Pará (MAS) funciona no antigo Palácio Episcopal e integra a Igreja de Santo Alexandre, um dos mais importantes exemplares da arquitetura barroca em Belém. O espaço reúne mais de 400 peças entre imagens, altares, objetos litúrgicos e esculturas produzidas entre os séculos XVIII e XX.

Durante a visita, é possível conhecer de perto a riqueza da arte religiosa paraense e observar detalhes da ornamentação da igreja, que combina elementos históricos e artísticos. O museu é uma das principais atrações do Complexo Feliz Lusitânia e oferece uma imersão na religiosidade e no patrimônio cultural da capital. Para acompanhar a programação e as exposições, acesse as redes sociais da Secult.

Interior do Museu de Arte Sacra, no bairro da Cidade Velha, em Belém (Rodolfo Oliveira/ Divulgação)

📍 Endereço: Praça Frei Caetano Brandão, s/n, Cidade Velha (Complexo Feliz Lusitânia)

🕒 Funcionamento: terça a quinta, das 9h às 14h; sexta, sábado e domingo, das 9h às 17h

🎟️ Entrada: gratuita

6. Museu do Estado do Pará

Instalado no Palácio Lauro Sodré, na Cidade Velha, o Museu do Estado do Pará (MEP) preserva parte importante da história política, artística e social do estado. O prédio, que já foi residência oficial dos governadores, é uma atração por si só e chama a atenção pela arquitetura histórica e pelos salões nobres.

O acervo inclui pinturas, mobiliário, fotografias, objetos decorativos e exposições temporárias nas galerias Manoel Pastana e Antonio Parreiras. O espaço é ideal para quem deseja conhecer mais sobre diferentes períodos da história do Pará. Para acompanhar a programação e as exposições, acesse as redes sociais da Secult.

Palácio Lauro Sodré abriga acervo com pinturas, mobiliário e objetos que retratam a história do estado. (Agência Pará)

📍 Endereço: Praça Dom Pedro II, s/n, Cidade Velha

🕒 Funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 17h

🎟️ Entrada: gratuita

7. Museu de Arte Urbana de Belém (MAUB)

O Museu de Arte Urbana de Belém (MAUB) é um museu a céu aberto localizado no Complexo Ver-o-Rio, às margens da Baía do Guajará. O espaço reúne murais e painéis produzidos por artistas locais, com obras inspiradas na cultura amazônica e na identidade paraense.

Com cerca de 6 mil metros quadrados, o local é considerado um dos maiores museus de arte urbana da América Latina. Além de apreciar as pinturas, os visitantes podem aproveitar o passeio pelo Ver-o-Rio e registrar fotos em um dos pontos turísticos mais coloridos de Belém.

Complexo Ver-o-Rio reúne murais a céu aberto inspirados na cultura e na identidade amazônica. (Divulgação/MAUB)

📍 Endereço: Complexo Ver-o-Rio, Belém

🕒 Funcionamento: todos os dias

🎟️ Entrada: gratuita

8. Museu Forte do Presépio

O Museu Forte do Presépio ocupa o local onde foi fundada a cidade de Belém, em 1616. O espaço integra o Complexo Feliz Lusitânia e reúne exposições que contam a história da ocupação da Amazônia, do encontro entre indígenas e colonizadores e do processo de formação da capital paraense.

O acervo inclui cerâmicas marajoaras e tapajônicas, muiraquitãs, artefatos arqueológicos e vestígios históricos encontrados no próprio sítio. Além das exposições internas, o visitante pode percorrer a área externa e observar as muralhas e canhões com vista para a baía do Guajará. Para acompanhar a programação e as exposições, acesse as redes sociais da Secult.

Espaço no local de fundação de Belém apresenta artefatos arqueológicos e exposições sobre a ocupação da Amazônia. (Agência Pará)

📍 Endereço: Praça Frei Caetano Brandão, s/n, Cidade Velha (Complexo Feliz Lusitânia)

🕒 Funcionamento: terça a quinta, das 9h às 14h; sexta, sábado e domingo, das 9h às 17h

🎟️ Entrada: gratuita

9. Museu da Imagem e do Som do Pará (MIS)

O Museu da Imagem e do Som do Pará (MIS) preserva registros audiovisuais que ajudam a contar a história cultural do estado. Criado em 1971 e idealizado pela escritora e jornalista Eneida de Moraes, o espaço reúne um acervo com discos de vinil, fitas cassete, CDs, películas cinematográficas, fotografias, cartazes, partituras e equipamentos utilizados pelas primeiras emissoras de televisão do Pará.

Durante a visita, o público pode conhecer exposições sobre cinema, música, fotografia e outras manifestações artísticas, além de materiais ligados a nomes importantes da cultura paraense, como Waldemar Henrique e Líbero Luxardo. O museu também recebe mostras temporárias e atividades culturais no Centro Cultural Palacete Faciola. Para acompanhar a programação e as exposições, acesse as redes sociais da Secult.

Acervo preserva registros de cinema, música, fotografia e memória audiovisual da cultura paraense. (Reprodução/Redes sociais)

📍 Endereço: Centro Cultural Palacete Faciola, avenida Nazaré, 138, Nazaré, Belém

🕒 Funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 16h

🎟️ Entrada: gratuita

10. Museu de Arte de Belém (MABE)

Instalado no histórico Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém, o Museu de Arte de Belém (MABE) reúne um dos acervos mais importantes da capital paraense. O espaço conta com mais de 1.500 obras, incluindo pinturas, esculturas, fotografias, cerâmicas, mobiliário e objetos decorativos que ajudam a retratar diferentes períodos da história e da produção artística local.

Além de conhecer as exposições, o visitante pode admirar a arquitetura do palácio, um dos edifícios mais emblemáticos do centro histórico da cidade, com salões ornamentados, escadarias em mármore e detalhes que remetem ao período áureo da borracha. O museu também recebe mostras temporárias e atividades culturais. Para acompanhar a programação e as exposições, acesse o Instagram da Prefeitura.

Museu de Arte de Belém (MABE) reúne mais de 1.500 obras e funciona no histórico Palácio Antônio Lemos, no centro de Belém. (Divulgação / Prefeitura de Belém)

📍 Endereço: Praça Dom Pedro II, s/n, Cidade Velha, Belém

🕒 Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 16h30; sábado e domingo, das 9h às 13h

🎟️ Entrada: gratuita