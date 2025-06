Gravações do filme 'Águas Mágicas' começam nesta terça (1º) em município do Pará

O cinema paraense ganha novo fôlego com o início das gravações de “Águas Mágicas”, longa-metragem que começa a ser produzido nesta terça-feira (01) nos municípios de Tucuruí e Breu Branco, no sudeste do Pará. Com roteiro e direção do cineasta paraense Luiz Arnaldo Campos, a obra mistura realismo mágico e crítica social em uma produção da Floresta, produtora local sediada em Tucuruí. O projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult).

Mais do que uma ficção ambientada na Amazônia, “Águas Mágicas” representa um passo importante na descentralização do audiovisual paraense. É um dos poucos longas de ficção produzidos por uma empresa do interior, o que simboliza a ampliação de oportunidades fora da capital.

A narrativa e os personagens

A história se passa em uma localidade não especificada da floresta e apresenta três personagens centrais:

Maniati, uma mulher das águas — ser híbrido entre humano e animal;

Marcos, jovem garimpeiro vindo do Sul em busca de diamantes;

Velho Antônio, arpoador de pirarucus e guardião das mulheres das águas.

A trama aborda temas como amor, cobiça, desejo e os impactos do garimpo nas comunidades tradicionais amazônicas.

Elenco e equipe técnica valorizam talentos locais

O elenco mescla nomes conhecidos no cenário nacional com artistas paraenses:

Markus Konká (da série “Guerreiros do Sol”, Globoplay, e dos filmes “Rio Babilônia” e “Eu Te Amo”) vive o Velho Antônio;

Lucas Franco (ator com passagens por novelas da Globo e produções em Portugal) interpreta Marcos;

A modelo paraense Heloísa Silva estreia como atriz no papel de Maniati.

Completam o elenco Marília Araújo, Waldo Piano e a jovem revelação Geovana Ramos.

A equipe técnica também destaca profissionais regionais:

Edição: Klebson Mago

Som: Mário Ribeiro

Direção de arte: Célia Maracajá

Preparação de elenco: Claudio Barros

Trilha sonora: Luiz Pardal e Jacinto Khawage

Produção executiva: Sônia Guimarães

As filmagens devem durar cinco semanas, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2026.

Produção no interior e crescimento do audiovisual

Dados do Observatório Itaú Cultural indicam que, entre 2018 e 2022, o número de projetos audiovisuais inscritos em editais no Pará cresceu mais de 60%, refletindo o fortalecimento do setor. A Lei Paulo Gustavo impulsionou esse cenário: dos mais de R$ 85 milhões destinados ao estado, cerca de R$ 16 milhões foram para o audiovisual, abrindo oportunidades para produções fora de Belém.

“Produzir um longa de ficção a partir do interior do Pará, com equipe local e histórias que partem do território, é mais do que uma conquista artística. É uma afirmação política e cultural”, afirma Luiz Arnaldo Campos, diretor também responsável pelo premiado documentário “Aikewara, a Ressurreição de Um Povo”.

(Gustavo Vilhena, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)