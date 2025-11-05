Capa Jornal Amazônia
Turismo e história em Belém: veja 5 museus e espaços imperdíveis na cidade

A capital do Pará foi declarada, pelo Anuário Braztoa 2025, o principal destino do Brasil

Lívia Ximenes
fonte

Belém, capital do Pará (Foto: Geraldo Ramos)

Belém do Pará, sede da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), é o local em maior destaque para turistas. Segundo o Anuário Braztoa 2025, a cidade é referência no setor e lidera uma lista de destinos brasileiros. Além da gastronomia tradicional amazônica e das belezas naturais, a capital paraense chama a atenção por sua história. Confira abaixo museus e espaços imperdíveis no município.

Museus para visitar em Belém

Museu do Estado do Pará

image Museu do Estado do Pará (Cristino Martins/O Liberal)

O Museu do Estado do Pará fica no Palácio Lauro Sodré, antigo local de residências dos governadores paraenses e atual sede da Prefeitura de Belém. Ele foi fundado em 1981 e é parte do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM) desde 1998.

  • Funcionamento: terça-feira a domingo, 9h a 17h.
  • Endereço: Praça Dom Pedro II, S/N - Cidade Velha
  • Entrada: gratuita às terças-feiras, domingos e feriados

Museu das Amazônias

image Museu das Amazônias (MAZ) (Thalmus Gama/ Agência Pará)

Localizado no Porto Futuro II, o Museu das Amazônias é um espaço recém-inaugurado em Belém. No momento, ele está com a Exposição Fotográfica Amazônia - Sebastião Salgado e a Exposição Ajuri.

  • Funcionamento: segunda-feira e domingo, 6h a 22h
  • Endereço: Rua Belém, S/N - Reduto
  • Entrada: gratuita

Forte do Presépio

image Forte do Presépio (Cristino Martins /Jornal O Liberal)

Criado em 1616, o Forte do Presépio foi fundado como base militar de Portugal na Amazônia. Desde 2002, o espaço é um museu da capital paraense, com vestígios do Sítio da Fundação de Belém.

  • Funcionamento: terça a quinta-feira, 9h a 14h; sexta-feira a domingo, 9h a 17h
  • Endereço: Praça Dom Frei Caetano Brandão, S/N - Cidade Velha
  • Entrada: gratuita

Espaço São José Liberto

image Espaço São José Liberto (Thiago Gomes / Arquivo Agência Pará)

Inicialmente um presídio do século XVIII, o Espaço São José Liberto reúne economia criativa, cultura e sustentabilidade. Repleto de história, o local abriga o Museu de Gemas, um acervo do Governo do Pará de arqueologia e mineração.

  • Funcionamento: terça-feira a sábado, 10h a 18h; domingos e feriados, 10h a 14h
  • Endereço: Praça Amazonas, S/N - Jurunas
  • Entrada: gratuita

Centro Cultural Palacete Faciola

image Centro Cultural Palacete Faciola (Agência Pará)

O Palacete Faciola é parte da história vivida em Belém durante a Belle Époque. Construído em 1901, o espaço foi restaurado pelo Governo do Pará e reinaugurado em 2022 como Centro Cultural. O local possui o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC) e o Museu de Imagem e do Som (MIS).

  • Funcionamento: terça-feira a domingo, 9h a 17h
  • Endereço: Avenida Nazaré, 138 - Nazaré
  • Entrada: gratuita

.
